На заколдованном месте в Киеве авто влетело в переход: во сколько обойдется ремонт машины и сломанной ноги по нынешним ценам (фото)

"Телеграф" проанализировал цены

Мужчина на машине влетел в пешеходный переход на Майдане Независимости в Киеве. С открытым переломом он был доставлен в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Авария произошла 28 июля около 7:00 утра.

Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода.

"43-летнего водителя с телесными повреждениями в виде открытого перелома ноги врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно он был трезв. На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства автопроисшествия", — сообщили в полиции.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы он проанализировал, сколько обойдется водителю ремонт автомобиля и лечение.

Нейросеть предполагает, что это может быть автомобиль Volkswagen ID.3 или ID.4. Новый электромобиль Volkswagen ID.3 в автосалонах Украины стоит от 900 тысяч до 1,4 миллионов гривен в зависимости от комплектации. На рынке появляются китайские версии этих моделей от 21 900 долларов.

Подержанные автомобили Volkswagen ID.3 в 2020 году на вторичном рынке предлагаются за 17 900 долларов, что составляет около 750 тысяч гривен.

После столь серьезной аварии с изношенными подушками безопасности и значительными деформациями кузова ремонт автомобиля может стоить до 400 тысяч гривен. Основные затраты составят замена подушек безопасности, кузовные работы и восстановление электронных систем. В некоторых случаях такие повреждения могут сделать автомобиль экономически нецелесообразным для восстановления.

Лечение открытого перелома ноги в частных медицинских учреждениях Украины обойдется пострадавшему в 80-150 тысяч гривен. Эта сумма включает операцию с металлоостеосинтезом, госпитализацию и первичную реабилитацию. По программе медицинского страхования часть расходов может быть компенсирована, однако полное восстановление после такой травмы потребует длительного лечения и реабилитации.

Стоит отметить, что похожая ситуация происходит не в первый раз. В 2020 году на Майдане Независимости водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 2 человека, еще 3 травмировались. Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением.

Добавим, что в Германии сошел поезд с рельсов 27 июля. "Телеграф" рассказал, есть ли пострадавшие украинцы.