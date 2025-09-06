С советским привкусом и в тесноте. В Карпатах сдают комнаты почти даром (фото)

Шаян славится чистым целебным воздухом и лечебными водами

Наступает сезон отдыха в горах – Украинские Карпаты осенью невероятны. Туристическая инфраструктура в Закарпатье быстро развивается, жилье есть на любой вкус, в том числе и очень бюджетное, правда, без особого комфорта.

На сайте объявлений размещено предложение аренды комнат в селе Шаян Хустского района Закарпатской области. Стоимость — всего 120 гривен в сутки за одного человека.

Такая низкая цена становится понятной, если посмотреть фото, добавленные к объявлению. Условия в доме — без всяких "излишеств". Из эстетичного — только букет сирени и покрывала, похожие на ковры. Комнаты меблированы, кажется, еще советской мебелью. Кровати напоминают те, что были в пионерских лагерях советских времен. В некоторых комнатах очень тесно.

Кухня более современная. Из плюсов, кажется, что квартира хоть очень скромная, но чистая. В разделе "комфорт" автор объявления указал подогрев пола.

Однако арендовать комнату на выходные не получится. Минимальный возможный срок аренды – пять ночей.

Шаян – живописный курорт с минеральными источниками

Этот живописный бальнеологический курорт называют украинской Швейцарией. Он расположен у подножия гор, густо поросших лесами и славится целебными минеральными водами. Отдых в Шаяне наполняет силами надолго благодаря уникальному микроклимату и лечебным источникам.

Озеро Шаян

С трех сторон село окружено горами, поэтому там почти не бывает ветров. Вокруг Шаяна буковые и хвойные леса, горы и речная долина, поэтому воздух там чистый, насыщенный кислородом и ароматами карпатских трав. Он укрепляет тело, а душу окутывает спокойствием.

Всего в одном километре от села расположено большое горное озеро Шаян. Там обустроены пляжи, есть возможность кататься на катамаранах и лодках.

