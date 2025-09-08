"Это квартира для пчел?". Жилье-дуршлаг насмешило украинцев (видео)

Инженерные решения поразили сеть

Квартира на продажу за 30 тысяч долларов насмешила украинцев. Она находится в новом доме, есть только стены, которые и поразили сеть.

Видео квартиры в TikTok опубликовала пользовательница с ником andreevarealty. В профиле указано, что она занимается продажей и арендой квартир в городе Хмельницкий. Поэтому, вероятно, предложенная "квартира мечты" именно в этом городе.

Это однокомнатная квартира в новостройке площадью 41 квадратный метр. Стоимость – 30 тысяч долларов. Как рассказывает на видео риэлтор, жилье на седьмом этаже. Основным преимуществом квартиры она называет панорамный вид на весь город.

Однако украинцев поразило другое — стены построены из кирпича с отверстиями, которые положены "на ребро". Поэтому внутри квартиры они просвечиваются, напоминая кружево или дуршлаг. В сети предложение вызвало волну шуток. Вот некоторые иронические комментарии:

ЖК пористый шоколад?

Дырявый кирпич на ребро, это что за технглоджия

Это не квартира, а дуршлаг…

Сторона шахедная или баллистическая?

То квартира для пчел?

Какая кружевная работа, браво, так тонко просвечивает

В этой квартире только макароны промывать можно

Можно с соседями разговаривать сквозь стены

