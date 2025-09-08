"Это квартира для пчел?". Жилье-дуршлаг насмешило украинцев (видео)
-
-
- 2203
Инженерные решения поразили сеть
Квартира на продажу за 30 тысяч долларов насмешила украинцев. Она находится в новом доме, есть только стены, которые и поразили сеть.
Видео квартиры в TikTok опубликовала пользовательница с ником andreevarealty. В профиле указано, что она занимается продажей и арендой квартир в городе Хмельницкий. Поэтому, вероятно, предложенная "квартира мечты" именно в этом городе.
Это однокомнатная квартира в новостройке площадью 41 квадратный метр. Стоимость – 30 тысяч долларов. Как рассказывает на видео риэлтор, жилье на седьмом этаже. Основным преимуществом квартиры она называет панорамный вид на весь город.
Однако украинцев поразило другое — стены построены из кирпича с отверстиями, которые положены "на ребро". Поэтому внутри квартиры они просвечиваются, напоминая кружево или дуршлаг. В сети предложение вызвало волну шуток. Вот некоторые иронические комментарии:
- ЖК пористый шоколад?
- Дырявый кирпич на ребро, это что за технглоджия
- Это не квартира, а дуршлаг…
- Сторона шахедная или баллистическая?
- То квартира для пчел?
- Какая кружевная работа, браво, так тонко просвечивает
- В этой квартире только макароны промывать можно
- Можно с соседями разговаривать сквозь стены
