Россия ударила баллистикой по Украине. Где раздались мощные взрывы

Угроза наблюдалась из Брянска

На Киевщине и Черниговщине вечером в пятницу, 19 сентября, раздались мощные взрывы. Предварительно столицу, пригороды Киева атаковали баллистикой.

О взрывах сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным Воздушных сил Украины, угроза применения баллистического вооружения наблюдается из Брянска.

19:35 Отбой угрозы баллистики.

Отбой тревоги

19:25 В Киевской области прогремели еще взрывы.

19:20 Мониторы пишут, что в Киеве взрывов не было. Похожие звуки вероятнее — работа ПВО или эффект конуса Маха.

19:17 Взрывы раздались на Черниговщине.

19:03 Броварской р-н, Киевщина, раздался мощный взрыв.

18:56 Объявлена воздушная тревога для ряда северных и восточных областей из-за угрозы баллистики.

Карта тревог Украина, 19 сентября 2025

Напомним, в ночь на четверг, 18 сентября, россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. Из-за вражеских ударов возникли возгорания в Бориспольском и Бучанском районах. В Бориспольском районе загорелись складские помещения. В Бучанском районе в результате российской атаки произошел пожар в частном доме.

Добавим, что Россия начала атаковать Украину еще с вечера 17 сентября. Враг запустил "шахеды" на город Днепр. В областном центре раздались взрывы, в Днепровском районе в результате атаки БпЛА возникли пожары.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", россияне атаковали беспилотниками Полтавскую область. В результате обстрела была разрушена автомобильная заправочная станция неподалеку от областного центра. Пострадали четыре человека — кассир и трое водителей.