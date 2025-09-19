Росія вдарила балістикою по Україні. Де пролунали потужні вибухи

Загроза спостерігалась з Брянська

На Київщині та Чернігівщині в п'ятницю, 19 вересня, пролунали потужні вибухи. Попередньо столицю, передмістя Києва атакували балістикою.

Про вибухи повідомляє кореспондент "Телеграфа". За даними Повітряних сил України, загроза застосування балістичного озброєння спостерігається з Брянська.

19:35 Відбій загрози балістики.

Відбій тривоги

19:25 На Київщині пролунали ще вибухи.

19:20 Монітори пишуть, що в Києві вибухів не було. Схожі звуки ймовірніше — робота ППО або ефект конуса Маха.

19:17 Вибухи пролунали на Чернігівщині.

19:03 Броварський р-н, Київщина, пролунав потужний вибух.

18:56 Оголошена повітряна тривога для ряду північних та східних областей через загрозу балістики.

Карта тривог Україна, 19 вересня 2025

Нагадаємо, в ніч на четвер, 18 вересня, росіяни атакували безпілотниками Київську область. Через ворожі удари виникли займання у Бориспільському та Бучанському районах. У Бориспільському районі загорілися складські приміщення. У Бучанському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа у приватному будинку.

Додамо, що Росія почала атакувати Україну ще звечора 17 вересня. Ворог запустив "шахеди" на місто Дніпро. В обласному центрі пролунали вибухи, у Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", росіяни атакували безпілотниками Полтавську область. Внаслідок обстрілу було зруйновано автомобільну заправну станцію неподалік обласного центру. Постраждало четверо людей — касир та троє водіїв.