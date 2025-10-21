Раздалось более 20 взрывов за день. Почему Новгород-Северский на Черниговщине не дает покоя россиянам

Город находится всего в 40 км от российской границы

Во вторник, 21 октября, российские войска нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский в Черниговской области, в результате чего погибли 4 человека, еще 7 получили ранения.

Что нужно знать:

21 октября россияне нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский

В результате удара погибли 4 человека, 7 получили ранения

Новгород-Северский регулярно страдает от вражеских атак, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры

По информации главы РВА Александра Селивестрова по городу нанесено уже около 20 ударов "Шахедами", много разрушений. "Телеграф" рассказывает о том, почему это место не дает покоя врагу.

Следует отметить, что российская армия регулярно атакует Новгород-Северский. Этот город является административным центром одноименных района и городской общины. Он расположен на правом берегу Десны, в 270 км северо-восточнее Киева и в 40 км от российской границы.

По данным 2022 года, в Новгород-Северском проживало 12 375 человек. С 24 февраля по 2 апреля 2022 года город находился под российской оккупацией.

Ранее сообщалось, что 5 сентября Новгород-Северская громада Черниговской области подверглась удару российских беспилотников. Фиксировались попадания по объектам критической инфраструктуры, из-за которых часть населенных пунктов района осталась без электроснабжения.

Ночью 8 сентября российские дроны снова атаковали Новогород-Северский. Тогда российские СМИ сообщили о якобы поражении подстанции 110/35/10, которая является ключевым узлом региональной энергосистемы, обеспечивающим передачу электроэнергии с магистральных линий в локальные распределительные сети.

Поражение таких узлов влечет за собой каскадные последствия: не только отключение потребителей, но и необходимость перераспределения нагрузки на соседние подстанции, что вызывает риск перегрузок и аварийных отключений.

После атаки 21 октября на Черниговщину 17 тысяч домов снова остались без электричества, сообщает местное издание "Час Чернігівський".

Напомним, в последние недели Черниговская область часто становится целью атак именно по энергообъектам. Глава России пытается уничтожить резервные мощности и узлы передачи тока, чтобы усложнить энергоснабжение Киева и севера страны. Это часть общей кампании РФ по ударам по энергосистеме в преддверии зимы.