Россия ночью атаковала Украину. Где раздавались взрывы и какие последствия (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 735
Кое-где возникли перебои со светом
В ночь на 23 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
Что нужно знать:
- Россия била по Украине баллистикой и дронами
- Основная цель ударов – энергетика, среди которой и ГЭС
- В Киеве возник пожар после падения обломков
Как сообщают мониторы, тревога не утихала в Украине с вечера 22 октября. Сначала взрывы раздавались преимущественно в Киевской области. Там ПВО работала по вражеским дронам. А потом на Полтавщине, которую Россия атаковала баллистикой. Также слышны взрывы на Харьковщине и Сумщине.
После 1:00 мониторы начали писать, что основной удар дронов направлен на Днепропетровщину и Запорожье. Россия пыталась атаковать Староднипровскую ГЭС в Каменском. Много взрывов прогремели в Павлограде. В Каменском ночью раздалось более 20 взрывов, кое-где возникли перебои со светом.
"Рой дронов на Каменское Днепропетровской области. Летят атаковать Среднеднепровскую ГЭС", — говорилось в сообщении.
Атака на Киевщину
По предварительным данным, Россия в ночь на 23 октября атаковала Киев. Там зафиксировано падение обломков в Подольском и нескольких районах. Пострадала ветеринарная клиника, повреждены жилые дома, кое-где возник пожар.
Как писал мэр столицы Виталий Кличко, в Подольском районе, по предварительной информации, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 22 октября Россия попала дронами в детский сад в Харькове.