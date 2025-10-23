Россия ночью атаковала Украину. Где раздавались взрывы и какие последствия (видео)

Кое-где возникли перебои со светом

В ночь на 23 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Что нужно знать:

Россия била по Украине баллистикой и дронами

Основная цель ударов – энергетика, среди которой и ГЭС

В Киеве возник пожар после падения обломков

Как сообщают мониторы, тревога не утихала в Украине с вечера 22 октября. Сначала взрывы раздавались преимущественно в Киевской области. Там ПВО работала по вражеским дронам. А потом на Полтавщине, которую Россия атаковала баллистикой. Также слышны взрывы на Харьковщине и Сумщине.

После 1:00 мониторы начали писать, что основной удар дронов направлен на Днепропетровщину и Запорожье. Россия пыталась атаковать Староднипровскую ГЭС в Каменском. Много взрывов прогремели в Павлограде. В Каменском ночью раздалось более 20 взрывов, кое-где возникли перебои со светом.

"Рой дронов на Каменское Днепропетровской области. Летят атаковать Среднеднепровскую ГЭС", — говорилось в сообщении.

Атака на Киевщину

По предварительным данным, Россия в ночь на 23 октября атаковала Киев. Там зафиксировано падение обломков в Подольском и нескольких районах. Пострадала ветеринарная клиника, повреждены жилые дома, кое-где возник пожар.

Как писал мэр столицы Виталий Кличко, в Подольском районе, по предварительной информации, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 22 октября Россия попала дронами в детский сад в Харькове.