"Барсик, это ты?": в Киеве заметили необычную шубу, в сети заподозрили неладное (фото)

Многим показалось, что шуба сделана из кошачьей шерсти

В Подольском районе Киева внимание горожан приковала интересная шуба на манекене возле одного из ателье. Ее необычный дизайн и цвет заставили очевидцев задуматься, из чего же она на самом деле была выполнена.

Соответствующая фотография была опубликована в одном из Telegram-каналов. В комментариях под фото пользователи сети уже стали подшучивать, говоря, что это "кошачья шуба".

Странную шубу заметили в Киеве

Необычный экземпляр заметили возле входа в ателье на проспекте Европейского Союза, 12-в в Подольском районе столицы.

Комментарии в сети

Пользователи сети находят сходства "рисунка" на шубе с кошачьим окрасом. Но в то же время многие все же предполагают, что изделие выполнено из искусственного меха.

Комментарии из сети

В то же время ИИ полагает, что шуба может быть выполнена с расцветкой под мех камышового кота (болотная рысь).

Камышовый кот

