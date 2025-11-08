Коммунальщики "покосили" опавшие листья и развеселили украинцев (видео)

Курьезная ситуация произошла в Киеве

Работа коммунальщиков в очередной раз стала поводом для шуток и завирусилась в сети. Ведь на этот раз украинцев развеселили курьезные работы осенью.

Соответствующее видео завирусилось в Facebook. Отмечается, что курьез был замечен в Киеве на Оболони.

На видео видно, как два коммунальщика ходят по газону с листьями и косят траву. Делают они это специальными газонокосилками. Учитывая то, что на улице уже падают листья, которые достаточно хорошо видны на участке, эти работы коммунальщиков насмешили украинцев. Так как они не понимают для чего осенью косить траву, особенно, если она невысокая.

В комментариях одна женщина подчеркнула, что это делается, чтобы излишек травы не портил почву. Это может способствовать образованию плесени и распространению некоторых болезней. Однако здесь возник логический вопрос: как же в лесу трава растет без ограничений и не вредит почве.

Добавим, что также траву могут косить, чтобы улучшить качество уборки опавших листьев. Особенно, если это делают специальными выдувающими листья устройствами — воздуходувами.

Напомним, кот-кассир из "Авроры" покорил соцсети. Показали видео, которое рассмешило украинцев всего лишь одной деталью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эмоциональная надпись на трамвае в Днепре развеселила украинцев. В сети показали трамвай, который закончил работу на маршруте вечером. На табло — сообщение об этом, но с эмоциональной припиской "в депо б**ть".