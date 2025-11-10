"Барсику, це ти?": у Києві помітили незвичайну шубу, в мережі запідозрили недобре (фото)

Багатьом здалося, що шуба зроблена з котячої шерсті

У Подільському районі Києва увагу городян прикувала цікава шуба на манекені біля одного з ательє. Її незвичайний дизайн і колір змусили очевидців задуматися, з чого вона насправді була виконана.

Відповідну фотографію було опубліковано в одному з Telegram-каналів. У коментарях під фото користувачі мережі вже почали жартувати, кажучи, що це "котяча шуба".

Дивну шубу помітили у Києві

Незвичайний екземпляр помітили біля входу в ательє на проспекті Європейського Союзу, 12 у Подільському районі столиці.

Користувачі мережі знаходять подібності "малюнку" на шубі з котячим забарвленням. Але водночас багато хто все ж таки припускає, що виріб виконаний зі штучного хутра.

Водночас ШІ вважає, що шуба може бути виконана з забарвленням під хутро очеретяного кота (болотна рись).

Очеретяний кіт

