"Сумерки" по-украински насмешили сеть. Как выглядела курьезная вечеринка (видео)

Особенно поразил Джаспер и Карлайл

С приходом осени в сети все чаще шутят о "Сумерках" и так называемом настроении "хоа-хоа". Поэтому многие украинцы проводят тематические вечеринки с просмотром этой саги, чем разрывают интернет.

Так, в Тике Ток пользовательница показала, как проходила ее тематическая вечеринка. Заметим, что это видео набрало сотни тысяч просмотров и много комментаторов.

На видео видно, как друзья собрались на просмотр кино, одевшись в главных героев "Сумерок". Интересно, что большинство выбрало либо наиболее запомнившийся образ, либо соответствующую шпильку или намек. Так, Эмет был с коробкой куриных яиц в руках, потому что он качок, отец Беллы Чарли в клетчатой рубашке с пивом в руках. Карлайл в халате врача, Розали с тарелкой в руках и Джаспер вообще вышел из комнаты.

Все образы довольно сильно развеселили сеть. Пользователи писали, что актер должен был сыграть Джаспера, а не превзойти его. Но большинство оценили образ Карлайла, который был достаточно сильно похож на актера саги. Поэтому были комментарии типа: "Весь бюджет пошел на Карлайла"; "Где откопали настоящего Карлайла" и т.д.

