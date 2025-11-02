Из Перу в Украину за полтора часа? С Glovo произошел смешной курьез (фото)

Приложение курьерской доставки Glovo отобразило странные данные

Курьезный случай произошел в Запорожье. Украинец заказал на дом еду при помощи курьерской доставки, а приложение показало, что курьер находится в Перу.

Такие данные можно увидеть на скриншоте из приложения Glovo. Между тем предполагаемое время доставки занимало менее полутора часов.

Во время попытки проверить, когда будет осуществлена доставка еды, житель Запорожья увидел, что до нее осталось 82 минуты.

Также в приложении сообщалось, что доставщик уже повез заказ. Однако обозначалось, что получатель находится в Украине, а курьер – на другом континенте, в Перу.

Почему это могло произойти

Ошибка GPS или сервера локаций. Приложения доставки используют данные о местоположении курьера с телефона, который передает координаты через GPS или сеть. Если устройство временно теряет сигнал или получает некорректные координаты, система может "сместить" точку на карту в случайное место — иногда даже на другой континент.

Сбой геокодера Glovo. В некоторых случаях сервер приложения неправильно интерпретирует координаты. Например, вместо долготы "35.1234" может обработать "-35.1234" — и точка переместится из Украины в Южное полушарие.

Использование VPN или прокси-серверов. Если курьер или пользователь включили VPN, сервис может определять их местоположение не по GPS, а по IP-адресу сервера, который физически находится в другой стране. Это часто приводит к "телепортации" на карте.

