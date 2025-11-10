Уникальное архитектурное наследие КПИ оказалось на свалке: что произошло (фото)

Происшествие возмутило активистов

В одном из корпусов Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского выбросили на помойку аутентичные люстры-молекулы. В свое время их создали специально для проекта главного архитектора новых корпусов Владимира Лиховодова.

Соответствующие фото опубликовала исследовательница монументального искусства, активистка Эльмира Эттингер. Когда-то она была студенткой этого учебного заведения.

"Мама модернизма", как активистка себя называет сама, выразила возмущение по поводу демонтажа и выбрасывания аутентичных люстр-молекул из 20-го корпуса КПИ. Эттингер подчеркнула, что они являются ценным элементом архитектурного наследия, а их уничтожение недопустимо.

По ее словам, люстры-молекулы созданы специально для проекта корпуса, над которым работал выдающийся украинский архитектор Владимир Лиховодов.

"Их создали специально для проекта главного архитектора новых корпусов КПИ Владимира Лиховодова – выдающегося человека. Люстры-молекулы должны были подчеркнуть структуру корпуса и зимний сад внутри него", – отметила она.

Люстры-молекулы в КПИ, 20 корпус

Эттингер считает, что даже если лампы действительно не работали или были покрыты ржавчиной, это не оправдание для политехнического университета.

"Я понимаю, лампы может не работали как надо, покрылись ржавчиной. Но этот аргумент можно было бы принять, если это был бы не политехнический университет, где умеют даже спутники в космос запускать. Не говоря о таких пустяках как люстры", – возмутилась она, подчеркивая, что для такого заведения "такие вещи стыдно не уметь ремонтировать".

Люстры-молекулы выбросили в КПИ

Справка: Владимир Лиховодов (1929–2010 гг.) был главным архитектором КПИ на протяжении почти трех десятилетий и руководил масштабным развитием комплекса во второй половине ХХ века.

Ранее из музея КПИ выгнали известного медийщика с семьей. Анонсированное на сайте музея событие "семейная суббота" оказалось отмененным или проводилось только для закрытой экскурсии.