На Андреевском спуске исчезла деревянная веранда исторического "дома с резными воротами" (фото)

Деревянную веранду памятники архитектуры демонтировали в рамках реставрационных работ

На Андреевском спуске, 18, разобрали деревянную веранду исторического Дома Якова Мощинского, построенного в 1880 году по заказу коллежского секретаря Якова Мощинского. Визитной карточкой старинного здания стали сохранившиеся до наших дней аутентичные резные ворота.

Об этом сообщил защитник памятников Дмитрий Перов. Стоит отметить, что эта усадьба является действующим памятником архитектуры Киева, которая раньше служила мастерской художников.

История дома

Дом Якова Мощинского на Андреевском спуске, 18 — это исторический доходный дом, построенный в 1880 году (по другим источникам – 1879 год) по заказу коллежского секретаря Якова Филипповича Мощинского, губернского секретаря времен Российской империи. Здание является памяткой архитектуры и градостроительства местного значения Киева.

Так выглядела веранда. Фото: Дмитрий Перов

Этот дом известен как доходная городская усадьба конца XIX века, которая несколько раз подвергалась реконструкциям, в частности в 1891 году. В начале 2000-х здание вывели из коммунальной собственности и приватизировали, что привело к длительному запустению памятника. Он находился в непригодном состоянии, пока столичная прокуратура не инициировала судебный иск и не добилась разработки проекта реставрации.

Так здание смотрится сейчас. Фото: Дмитрий Перов

Сегодня большинство знает дом на Андреевском спуске, 18 именно как "дом с резными воротами". Сохранившаяся до наших дней аутентичная деревянная дверь стала своеобразной визитной карточкой этой исторической усадьбы, подчеркивая ее уникальность и архитектурную ценность.

Фото 1998 года Андрея Котлярчука

Судебные решения и реставрация

Итак, Киевская городская прокуратура обратилась с иском в суд относительно состояния памятника. В 2024 году во исполнение судебного решения был разработан проект реставрации объекта. Однако в паспорте здания пока указано только "комплексные научные исследования", что вызвало вопросы у местных продавцов картин. Они неоднократно обращали внимание на активные работы внутри здания и вывоз деревянных материалов.

Перов также отметил, что на прошлой неделе директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева в интервью подчеркнула: в здании ведутся реставрационные работы "без надстроек, перепланировок и изменений первоначальной структуры". По ее словам "Владелец обязался реализовать первоочередные противоаварийные и реставрационные мероприятия. Работы проводятся по согласованию с Департаментом охраны культурного наследия".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве начали разбирать усадьбу XIX века рядом с пещерами времен Киевской Руси. Несмотря на внесение здания в Перечень объектов культурного наследия Киева, Минкульт до сих пор не включил его в государственный реестр.