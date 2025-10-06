Назад в СССР: из музея КПИ выгнали известного медийщика с семьей, чем объяснили

Государственный политехнический музей при КПИ устроил советский прием посетителям

Исполнительный директор "Украинской правды" Андрей Боборыкин рассказал о неприятном опыте посещения Государственного политехнического музея при КПИ. По его словам, в прошлую субботу он вместе с женой и ребенком планировал посетить музей на так называемую "семейную субботу", которая была анонсирована на сайте заведения в рамках "Международной недели космоса".



Об этом Боборыкин написал в Facebook. Событие заставило мужчину вспомнить советское время.

"Стойте! Куда вы идете? Кто вам позволял заходить?! Вы что не знаете, что музей не работает по выходным?!" — именно с такой фразы, по словам Боборикина, началось их знакомство с работницей музея.

По его словам, официальный сайт музея сообщал о работе в определенные субботы. Именно такую дату его семья и выбрала, ведь в будни посетить заведение почти невозможно. Однако на месте выяснилось, что часть помещений закрыта, а сам музей фактически работал только для закрытой экскурсии.

"Во внутреннем календаре музея "семейной субботы" не было. Зато была обозначена экскурсия "Капитан Киев". Событие на сайте впоследствии обозначили как отмененное задним числом", — отметил Боборыкин.

Он подчеркнул, что подобная ситуация стала для его ребенка разочарованием и напомнила об атмосфере советских времен, когда посетитель всегда был "виновным по умолчанию".

Автор публикации выразил надежду, что администрация музея обратит внимание на проблему коммуникации с посетителями и проведет для персонала тренинги по вежливому общению.

