Унікальна архітектурна спадщина КПІ опинилась на звалищі: що сталося (фото)

Подія обурила активістів

В одному з корпусів Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського викинули на смітник автентичні люстри-молекули. У свій час їх створили спеціально для проєкту головного архітектора нових корпусів Володимира Лиховодова.

Відповідні фото опублікувала дослідниця монументального мистецтва, активістка Ельміра Еттінгер. Колись вона була студенткою цього навчального закладу.

"Мама модернізму", як активістка себе називає сама, висловила обурення щодо демонтажу та викидання автентичних люстр-молекул із 20-го корпусу КПІ. Еттінгер підкреслила, що вони є цінним елементом архітектурної спадщини, а їхнє знищення є неприпустимим.

За її словами, люстри-молекули створено спеціально для проєкту корпусу, над яким працював видатний український архітектор Володимир Лиховодов.

"Їх створили спеціально для проєкту головного архітектора нових корпусів КПІ Володимира Лиховодова – видатної людини. Люстри-молекули мали підкреслити структуру корпусу та зимовий сад усередині нього", – зазначила вона.

Люстри-молекули в КПІ, 20 корпус

Еттінгер вважає, що навіть якщо лампи справді не працювали або були покриті іржею, це не є виправданням для політехнічного університету.

"Я розумію, лампи може не працювали як треба, покрилися іржею. Але цей аргумент можна було б прийняти, якщо це був би не політехнічний університет, де вміють навіть супутники в космос запускати. Не кажучи про такі дрібниці як люстри", — обурилася вона, підкреслюючи, що для закладу "такі речі соромно не вміти ремонтувати".

Люстри-молекули викинули до КПІ

Довідка: Володимир Лиховодов (1929–2010 рр.) був головним архітектором КПІ протягом майже трьох десятиліть та керував масштабним розвитком комплексу у другій половині ХХ століття.

