Жуткий культ личности: где в Киеве стояли памятники Сталину и как они выглядели (фото)

Во времена "десталинизации" начался активный демонтаж памятников

Первый памятник Сталину был изготовлен в 1929 году скульптором Матвеем Харламовым, в канун празднования 50-летия "вождя". Массовая же установка бюстов пришлась на период формирования культа личности Сталина и охватила временной промежуток с середины 1930-х по середину 1950-х годов.

Памятники и бюсты устанавливались в большинстве городов СССР, а после 1945 года — и в городах Восточной Европы. Памятники Сталину значительных размеров, как правило, устанавливали в центре города, села или посёлка на центральной улице или площади, нередко носившей имя самого Сталина.

Памятники "вождю" меньших размеров устанавливали в парках, скверах, садах, пришкольных участках, больничных городках и на территориях учебных заведений.

Культ личности Сталина, созданного советской пропагандой, был разоблачён и "раздавлен" в 1956 году на XX съезде КПСС. В это же время памятники в его честь начали активно демонтировать.

Интересно и показательно, что рудименты этого культа до сих пор можно встретить в России, где даже сегодня открывают памятники Сталину.

Где в Киеве стояли памятники Сталину и как они выглядели

Первый в Киеве памятник Сталину был построен в конце 1930-х годов. На площади III-го интернационала у входа в парк на месте, где стоял памятник императору Александру II, была установлена бетонная 5-метровая скульптура Иосифа Сталина.

Для этого вход в бывший Купеческий сад облагородили широкой лестницей, в центре которой установили памятник "вождю". Перед ним устроили каскад фонтанов.

Предполагалось, что когда появится возможность, то бетонный памятник заменят бронзовым, но этого так и не произошло — разрушен он был в 1941 году во время нацистской оккупации Киева.

При этом, историки считают, что автором скульптуры мог стать Сергей Меркуров, который является отцом "карамельного" Ленина на Бессарабке, установленного в 1946 году.

В 1944 году, после освобождения Киева от немецко-фашистских войск, постамент вновь использовали для сооружения памятника Иосифу Сталину. По этому же случаю в честь Сталина переименовали и современную Европейскую площадь. Памятник был временным и в будущем его должны были сделать более монументальным.

Но простоял он лишь до 1956 года, когда в результате решения ХХ съезда КПСС его снесли.

Типовая скульптура "Ленин и Сталин в Горках" была также установлена в Пионерском парке, который сейчас носит название Мариинский парк. Монумент был изготовлен из бетона и представлял собой Ленина и Сталина, которые сидят лицом друг к другу на лавке.

Демонтирована скульптура была в конце 50-х — начале 60-х годов. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Еще одна типовая скульптура под названием "Горький в гостях у Сталина" была установлена в Пионерском парке. Сейчас это Хрещатый парк, место приблизительно в районе Музея воды.

Изготовлена она была из бетона. Сталин и Горький также сидят лицом друг к другу на лавке и разговаривают. Окружали монумент яркие клумбы.

Демонтировали скульптуру ориентировочно в начале 50-х годов. Она считается утраченной.

Все памятники Сталину во время десталинизации были демонтированы в 1956—1961 годах.

Напомним, Иосиф Виссарионович Сталин военный и политический деятель СССР. Находясь на постах генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза (1922-1953) и главы правительства (1941-1953), установил в СССР тоталитарную систему и стал фактически единоличным диктатором.

Он устроил массовые репрессии в 1931—1950 годах. Всего в 1921-1953 годах (годы правления Сталина) в СССР, по подсчетам государственного российского историка РАН В. Земскова, было осуждено 23,77 млн ​​человек: из них к высшей мере наказания приговорили 6,43 миллиона человек, а в ссылку отправили — 3,765 миллионов граждан.

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