При Януковиче такого не было: вороны в Киеве устроили шоу (видео)

Во время отключения электроэнергии киевские вороны необычно вели себя

От проблемы отключения электроэнергии страдают даже вороны. Именно об этом в юмористическом видео в социальных сетях говорит блоггер anetta.barsivna.

Она показывает видео ворон в Киеве, которые действительно ведут себя нестандартно и озвучивает: "Вороны падают на землю. Из-за отключения света в электрических проводах нет напряжения. Они обмякли и вороны эти падают". Она также сравнила ворон с летучими мышами и отметила: "при Януковиче такого не было".

Напомним – ролик юмористический.

Большинство комментаторов поняли сарказм автора. Они также предположили, что вороны могут висеть головой вниз, потому что ищут Миндича. Отметим, что речь идет о Тимуре Миндиче, который сбежал за границу перед обушком НАБУ по делу о масштабной коррупции при построении укрытий для энергетики.

Однако комментаторы пошли дальше и напомнили — это провода не электросетей, а интернет-снабжения, так что вороны так пересматривают соцсети. "Нашла закладку в кормушке", "отрабатывает сбросы на кац*пов", "вороне нужен генератор", — комментаторы соревнуются в юморе в комментариях.

Отметим, на самом деле вороны просто играют. Игровое поведение ворон очень распространено и свидетельствует об их высоком уровне интеллекта и социальности.

