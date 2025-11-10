"Спасти рядового Миндича". Разоблачение коррупции в энергетике вызвало шквал мемов

Украинцы с юмором реагируют на очередной факт коррупции в высших эшелонах государства

Украинцы не только активно обсуждают обыски, которые НАБУ и САП провели у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95", "друга" президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, экс-министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме", но уже наделали мемов по этому поводу.

В основном иронизируют над бегством Тимура Миндича за границу за несколько часов до того, как детективы пришли с обысками в его жилье. "Телеграф" собрал самые яркие мемы и шутки. Иронизируют, что обыск превратился в розыск, и называют этот инцидент "спасти рядового Миндича".

Есть также точная подпись на фото с пакетами стодолларовых купюр, найденных при обыске. Фото подписали "пятиуровневая защита энергообъектов от экс-министра Германа Галущенко". Сейчас, когда из-за российских ударов украинцы вынуждены сидеть без света, это звучит особенно горько. Есть и другие шутки.

Операция по разоблачению коррупции в сфере энергетики — что известно

Обыски прошли в рамках операции по разоблачению деятельности преступной организации, систематически получавшей неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Детективы НАБУ провели обыск в квартире Миндича в Киеве, однако бизнесмен оставил Украину за несколько часов до начала следственных действий. Обыски также прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и на государственном предприятии "Энергоатом".

В НАБУ не назвали ни одной фамилии фигурантов, однако отметили "Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК" Энергоатом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "своевременный" побег Миндича возмутил украинцев. Есть подозрения, что он получил информацию о том, что у него будет обыск.