"Звездные войны" на Позняках. Курьезная битва в Киеве развеселила украинцев (видео)

Пользователи шутят о битве джедаев

В сети завирусилось забавное видео из Киева. В одном из районов столицы местные устроили "битву" на световых мечах, напомнившую украинцам "Звездные войны".

Видео завирусилось в Instagram. Заметим, что когда произошел остроумный курьез неизвестно.

На ролике видно, как в темное время два человека на Позняках возле жилых домов устроили "битву". Они настолько умело бились световыми мечами, что это напомнило сети сцену из "Звездных войн". Эффектность этой сцене добавило и то, что произошло "битва" во время отключений света.

"Позняки, эпизод IV: Тьма возвращается. Двое джедаев защищают двор от ситхов и отключений света", — пишут местные каналы.

В комментариях пользователи шутили, что скоро такие же джедаи появятся на Троещине и других районах Киева. Кто-то спрашивал, как присоединиться к клубу на Позняках. Многие просто шутили и писали, что это новый уровень просмотра "Звездных войн", лучше виртуальной реальности или, что победитель получает право занять детскую площадку.

