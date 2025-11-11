При Януковичі такого не було: ворони в Києві влаштували шоу (відео)

Під час відключень електроенергії київські ворони незвичайно поводились

Від проблеми відключення електроенергії страждають навіть ворони. Саме про це в гумористичному відео в соціальних мережах говорить блогерка anetta.barsivna.

Вона показує відео ворон в Києві, які дійсно поводять себе нестандартно та озвучує: "Ворони падають на землю. Через відключення світла в проводах електричних немає напряження. Вони обмякли і ворони ці падають". Вона також порівняла ворон із летючими мишами та зазначила: "при Януковичі такого не було".

Нагадаємо — ролик гумористичний.

Більшість коментаторів зрозуміли сарказм авторки. Вони також припустили, що ворони можуть висіти головою донизу, бо шукають Міндіча. Зазначимо — йдеться про Тимура Міндіча, який втік за кордон перед обушком НАБУ у справі про масштабну корупцію при побудові укриттів для енергетики.

Однак коментатори пішли далі і нагадали — це дроти не електромереж, а інтернет-постачання, тож ворони так переглядають соцмережі. "Знайшла закладку в годівничці", "відпрацьовує скиди на кац*пів", "вороні потрібен генератор", — коментатори змагаються в гуморі в коментарях.

Зазначимо, насправді ворони просто бавляться. Ігрова поведінка ворон є дуже поширеною та свідчить про їхній високий рівень інтелекту та соціальності.

