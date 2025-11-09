Это вам не собака на поводке: мужчина "выгуливал" необычных любимцев во Львовской области (видео)

Мужчина с двумя "привязанными" птицами развеселил целый город

В Стрые Львовской области появился новый герой соцсетей. Его заметили на одной из улиц города, у базара.

Этому человеку было невозможно не обратить внимание. "Это Стрый, детка", — комментирует автор видео происходящее в кадре.

А там пожилой человек, держа в руке женскую сумку, живо ведет, очевидно, несанкционированную торговлю "с земли", общаясь с потенциальными покупателями. Обычная картина для всех украинских городов, если бы не одно "но".

Мужчина держал на поводках двух петухов, словно это были собаки. Птицы спокойно и тихо держались рядом, не пытаясь совершить побег.

"Все прошедшие этого мужчину получили настроение на весь день", — прокомментировала видео его автор.

В сети комментируют удивительную картину.

"В Стрые петухов выгуливают на поводке, чтобы вероятно те не убежали", — считают одни. Другие не исключают, что мужчина продает "курочек", потому что у него нет, что поесть.

Также пользователи сети жалуются на то, что петухи без наклювников. Кроме того, не исключают, что выглядящие довольно серьезно петухи окажутся настоящими "сторожевыми".

