Это вам не собака на поводке: мужчина "выгуливал" необычных любимцев во Львовской области (видео)
Мужчина с двумя "привязанными" птицами развеселил целый город
В Стрые Львовской области появился новый герой соцсетей. Его заметили на одной из улиц города, у базара.
Этому человеку было невозможно не обратить внимание. "Это Стрый, детка", — комментирует автор видео происходящее в кадре.
А там пожилой человек, держа в руке женскую сумку, живо ведет, очевидно, несанкционированную торговлю "с земли", общаясь с потенциальными покупателями. Обычная картина для всех украинских городов, если бы не одно "но".
Мужчина держал на поводках двух петухов, словно это были собаки. Птицы спокойно и тихо держались рядом, не пытаясь совершить побег.
"Все прошедшие этого мужчину получили настроение на весь день", — прокомментировала видео его автор.
В сети комментируют удивительную картину.
"В Стрые петухов выгуливают на поводке, чтобы вероятно те не убежали", — считают одни. Другие не исключают, что мужчина продает "курочек", потому что у него нет, что поесть.
Также пользователи сети жалуются на то, что петухи без наклювников. Кроме того, не исключают, что выглядящие довольно серьезно петухи окажутся настоящими "сторожевыми".
