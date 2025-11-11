Отключения усиливаются: замерзнут ли дети и встанет ли электротранспорт, рассказал эксперт по энергетике

Перебои в электроснабжении и дальнейшие перспективы очень волнуют украинцев

Россияне продолжают бить по энергетической системе Украины, графики отключений становятся все более жесткими. Из-за блэкаутов возникают проблемы с отоплением и опасения, что в городах остановится электротранспорт.

Что нужно знать:

Ситуация в энергосистеме Украины тяжелая из-за ударов России

В Украине уже действуют жесткие ограничения энергоснабжения, но, к сожалению, может быть еще хуже

Однако риска, что в детских и учебных заведениях исчезнет отопление, нет

Не замерзнут ли дети в садиках и школах

Как рассказал "Телеграфу" Игорь Тынный, украинский бизнесмен, основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова", за отопление детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры, волноваться не стоит. Значительное количество таких заведений по всей стране переведено на отопление биомассой, потому что существовала специальная программа стимулирования, направленная на это.

Электротранспорт остановится?

Если будет дальнейшее разрушение с такими же "успехами", а при этом развития маневровой генерации не будет, то остановится и электротранспорт также, Игорь Тынный

Эксперт добавил, что Министерство энергетики не прилагает достаточных усилий для необходимого сейчас развития маневровой генерации. Тынный отметил, что на собственном примере знает, что полноценно и быстро строить объекты мелкой распространенной генерации "так и не стало для них, к сожалению, приоритетом".

Что такое маневровая генерация

Маневровая генерация – это производство электроэнергии, которое может быстро включаться и выключаться для стабилизации энергосистемы. Она могла бы решить проблему дефицита электроэнергии. К объектам маневровой генерации относятся газовые станции, гидроаккумулирующие станции (ГАЭС), иногда используемые теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему новостройки с автономным отоплением тоже замерзнут во время блекаутов. Не посодействуют даже генераторы.