НАБУ засветило фото "Карлсона". Что всплыло в новых отрывках записей разговоров (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бюро назвало место, где проходило собрание коррупционной организации
НАБУ опубликовало новые записи из операции "Мидас", в ходе которой разоблачили коррупционную схему в энергетике. Детективы установили руководителя преступной организации — "Карлсона", им считают Тимура Миндича, бизнесмена и совладельца компании Студия "Квартал 95".
Как сообщило Бюро, опубликовавшее видео с фрагментами разговоров, "Карлсон" руководил процессами с помещения на верхних этажах дома по улице Грушевского в Киеве. Там он определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги.
Что нужно знать:
- 10 ноября НАБУ провело операцию "Мидас", включавшую обыски у Миндича, Галущенко и в "Энергоатоме"
- Бизнесмену Миндичу вроде бы удалось сбежать из страны до начала обысков
- На опубликованных записях разговоров слышно, как "Карлсон" и "Шугармен" обсуждают коррупционные схемы
По данным НАБУ, руководитель преступной схемы "Карлсон" координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах. На видео можно услышать, как он управляет финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, а также дает указания по "безопасности".
Интересно, что в определенный период "Карлсон" и другие участники организации подозревали, что НАБУ ведет расследование их деятельности. Однако это не заставило их молчать и изменить место собрания, они просто стали говорить шепотом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, как скандальный Миндич смог сбежать из Украины.