Воды по колено. Киев накрыло сильное ненастье: какие последствия (фото, видео)

В Украине объявляли первый уровень опасности из-за погоды

В пьяницу, 12 июня, столицу накрыло сильное ненастье, которое наделало немало беды. Местами ветер сломал деревья, которые перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что Киев накрыл сильный ливень с градом и ураганом.

"Берестейский проспект уже поплыл, доставайте лодки", — пишут паблики.

В сети уже показали, как выглядит Киев во время ненастья. На видео видно, что ливень осложнил движение транспорта не только из-за снижения видимости, но и из-за значительного подтопления дорог.

"Печерск после грозы! Мощный ливень устроил Киеву незапланированный водный аттракцион: автомобили превратились в лодки, киевляне — в моряков", — говорится в подписи под видео.

Также известно, что в Белоцерковском районе столицы местами дороги завалило поломанными деревьями.

Напомним, что 11 июня сильная непогода накрыла Днепр. Большинство районов пострадали от ливня, града и урагана. Местами деревья разбили авто и перекрыли движение транспорта. Кроме того, о непогоде 12 июня предупреждал Укргидрометцентр — почти во всех регионах был объявлен І уровень опасности, желтый.

Отметим, что на 13 июня также объявлен желтый уровень опасности для Левобережья и Крыма, где ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине 13 июня

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