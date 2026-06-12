Води по коліна. Київ накрила сильна негода: які наслідки (фото, відео)

В Україні оголошували перший рівень небезпеки через погоду

У п'яницю, 12 червня, столицю накрила сильна негода, яка наробила чимало лиха. Подекуди вітер поламав дерева, які перекрили рух транспорту.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що Київ накрила сильна злива з градом та буревієм.

"Берестейський проспект вже поплив, діставайте човни", — пишуть пабліки.

У мережі вже показали, як виглядає Київ під час негоди. На відео видно, що злива ускладнила рух транспорту не тільки через зниження видимості, а й через значне підтоплення доріг.

"Печерськ після грози! Потужна злива влаштувала Києву незапланований водний атракціон: автомобілі перетворились на човни, кияни — на моряків", — йдеться у підписі під відео.

Також відомо, що у Білоцерківському районі столиці місцями дороги завалило поламаними деревами.

Нагадаємо, що 11 червня сильна негода накрила Дніпро. Більшість районів постраждали від зливи, граду та буревію. Подекуди дерева потрощили авто та перекрили рух транспорту. Окрім того, про негоду 12 червня попереджав Укргідрометцентр — майже у всіх регіонах було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Зауважимо, що на 13 червня також оголошено жовтий рівень небезпеки для Лівобережжя та Криму, де очікуються грози та шквали 15-20 м/с.

Погода в Україні 13 червня

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