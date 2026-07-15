Повышение тарифов на проезд в Киеве - большая ошибка. Названы две причины

Эксперт предупредил о проблемах

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Повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте в Киеве является большой ошибкой. Оно приведет к уменьшению количества пассажиров коммунального транспорта и увеличению пробок в столице.

Об этом в блиц интервью "Телеграфу" рассказал транспортный эксперт, преподаватель кафедры городского строительства КНУСА, директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов: Новый тариф 30 гривен: киевлян предупредили о неожиданных последствиях, которые коснутся каждого

"Я считаю это решение большой ошибкой, которая приведет к серьезному потрясению в транспортной системе столицы. Средний коэффициент пересадки в городе был примерно 1,5, то есть одна поездка будет стоить в среднем около 45 гривен, туда и обратно — около 90. Для систематических ежедневных поездок это уже очень ощутимые деньги, поэтому часть людей сочтет некоторые из них нецелесообразными и просто откажется, а это снижение мобильности населения и удар по экономике города", — пояснил он.

Дмитрий Беспалов

По словам Беспалова, он ожидает, что больше киевлян начнут пользоваться частными маршрутками, и там тоже вырастет стоимость проезда. Однако, добавляет он, даже после повышения они останутся конкурентнее коммунального транспорта.

Главным долгосрочным эффектом повышения цен на проезд в коммунальном транспорте эксперт называет то, что люди пересядут на собственные автомобили. Кое-кто купит электромобиль, особенно при возможности заряжаться по льготному ночному тарифу. Это, в свою очередь, может привести к увеличению пробок.

Удорожание проезда в Киеве с 15 июля — что известно

С этого дня разовая поездка в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или фуникулере будет стоить 30 грн — независимо от вида транспорта. Единый билет – 60 грн, он будет действовать на неограниченное количество бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации. При этом стоимость носителя электронного билета в тариф не входит и оплачивается отдельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно пользоваться поездками, которые остались на транспортной карте Киева. Время ограничено.