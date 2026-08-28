Вторые сутки атак на Киевскую область: как выглядит Вишневое после удара российских БпЛА (репортаж Яна Доброносова)

Враг продолжил уничтожать склады и логистические объекты

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Россия вторые сутки подряд атакует Киевскую область ударными беспилотниками. В Вишневом в результате вражеского удара возникли пожары в складских зданиях, а также загорелись автомобили.

Как сообщили в ГСЧС, во время ликвидации последствий атаки на одной из локаций российский беспилотник нанес повторный удар, когда там уже работали спасатели. Последствия вражеской атаки в Вишневом — в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Испорченные арбузы после атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дым над городом после атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Люди с детьми на месте атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатель. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Испорченные арбузы после атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели на месте прилета. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дым после атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дым после атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Пожарные тушат здание. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Пожарный. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Сгоревшее колесо автомобиля. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Как сообщили в Киевской ОВА, в результате утренней атаки российских войск погиб человек в Бучанском районе.

Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу.

В Фастовском районе также пострадала женщина. По данным областной военной администрации, она получила порезы руки и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

"Это террор против мирных людей. Под ударом вражеских БпЛА — гражданские объекты: частные и многоквартирные дома, складские помещения, автомобили, предприятия", — говорится в сообщении.

По данным Киевской ОВА, на данный момент в области повреждены 14 складских помещений, 16 частных домовладений, 3 многоквартирных дома и 16 транспортных средств.

Повреждения зафиксированы в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

На местах работают все необходимые службы. Фиксируем последствия и помогаем людям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 27 августа атаковала Киев баллистическими ракетами.