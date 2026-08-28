Вторые сутки атак на Киевскую область: как выглядит Вишневое после удара российских БпЛА (репортаж Яна Доброносова)
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Враг продолжил уничтожать склады и логистические объекты
Россия вторые сутки подряд атакует Киевскую область ударными беспилотниками. В Вишневом в результате вражеского удара возникли пожары в складских зданиях, а также загорелись автомобили.
Как сообщили в ГСЧС, во время ликвидации последствий атаки на одной из локаций российский беспилотник нанес повторный удар, когда там уже работали спасатели. Последствия вражеской атаки в Вишневом — в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.
Как сообщили в Киевской ОВА, в результате утренней атаки российских войск погиб человек в Бучанском районе.
Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу.
В Фастовском районе также пострадала женщина. По данным областной военной администрации, она получила порезы руки и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.
"Это террор против мирных людей. Под ударом вражеских БпЛА — гражданские объекты: частные и многоквартирные дома, складские помещения, автомобили, предприятия", — говорится в сообщении.
По данным Киевской ОВА, на данный момент в области повреждены 14 складских помещений, 16 частных домовладений, 3 многоквартирных дома и 16 транспортных средств.
Повреждения зафиксированы в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.
На местах работают все необходимые службы. Фиксируем последствия и помогаем людям.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 27 августа атаковала Киев баллистическими ракетами.