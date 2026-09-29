Большинство будет без отопления, если... К чему готовится Киев этой зимой

Главная уязвимость столицы — централизация отопления

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Киевские власти подготовили основательный апдейт плана устойчивости города, детально проработав ключевые инфраструктурные проекты. Главным уязвимым местом столицы остается система теплоснабжения.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на чиновников в КГГА (Киевская Государственная Городская Администрация). Детальнее читайте в материале: "Киев готовится: что столичная власть и ДТЭК на самом деле говорят о зимних угрозах".

Главная уязвимость — централизация

Источники в КГГА отмечают, что существующая система отопления чрезвычайно централизована и завязана на крупные источники. Такая модель исторически выбиралась ради экономической выгоды и низких тарифов, так как производить тепло на мощной станции намного дешевле, чем обслуживать множество мелких объектов.

Однако на фоне регулярных российских обстрелов эта особенность превратилась в критический риск: выход из строя даже одного крупного объекта способен оставить без тепла целые районы.

"Мы рассматриваем сценарий разрушения базовых объектов теплоснабжения столицы", — подчеркивают в команде мэра Киева.

Пути решения и защита котельных

Мощность столичных ТЭЦ составляет около 5 ГВт тепловой мощности. В случае их критического повреждения город должен иметь сопоставимую альтернативную генерацию. Новый план предусматривает строительство новых котельных и модернизацию старых.

В КГГА осознают риски новых ударов, но отмечают инженерную сложность полного уничтожения таких объектов — для этого требуется предельно точное попадание. Дополнительно городские службы готовят алгоритмы оперативного переключения между котельными в случае поражения отдельных точек, а также используют наработанный прошлой зимой опыт подпитки объектов водой с помощью пожарных машин.

Ситуация на Троещине

Одним из самых проблемных районов остается Троещина, которая прошлой зимой сильнее всего страдала от перебоев с отоплением. По данным источников в городских структурах, завершить все запланированные там работы до официального старта отопительного сезона не успеют — значительную часть проектов рассчитывают воплотить в жизнь только к концу текущего года.

"В общем, может быть так, что большинство жителей города будет без отопления, если не будет энергетического перемирия", – отметили источники в КГГА.

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