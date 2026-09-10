"Аллергия на мову" Насти Каменских до сих пор порождает мемы: певицу высмеивают даже коллеги

NK стала очень популярной в украинском сегменте Интернета, но есть нюанс

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Украинская певица Настя Каменских превратилась во всенародное посмешище. Все из-за абсурдного комментария в интервью об украинском языке.

Украинцы вовсю хохочут со слов NK, которая ранее заявила, что у нее развилась киста из-за мовы. К созданию шуток о Каменских присоединились даже звезды, сообщает "Телеграф".

К примеру, известный украинский певец Артём Пивоваров отреагировал на предложение перезаписать песню "Там у Тополі". В этой композиции Артем спел с Каменских.

"Похоже, я стал катализатором всех проблем", — отметил Пивоваров. В сети пошутили, что именно Пивоваров заставлял Каменских петь на украинском, из-за чего у нее "появилась киста"

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво записал пародию на интервью Каменских. Он пошутил, что у него появилась аллергия на украинский язык, из-за которой он не мог кушать.

Украинцы продолжают шутить над словами Каменских. А известный блогер yen_maple_, записывающий видео на медицинскую тематику, объяснил, почему Настя сказала откровенную глупость.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Каменских после громкого языкового скандала заявила, что лечит свой "синдром отличницы". Делать это она решила интересным способом — начала материться на камеру и скупать полки бутиков.