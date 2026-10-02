Проблема не только в обстрелах: почему транспортная система Киева не выдерживает ударов по мостам

На удары по транспортным артериям столицы власти должны реагировать своевременно

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Российские удары по мостам нанесли транспортный коллапс в Киеве. Однако проблема заключается не только в действиях врага, но и самой транспортной системе города.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал транспортный аналитик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. По его словам, пока движение по мостам ограничено, столичным властям необходимо перестроить маршруты наземного общественного транспорта.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Без метро и с разбитыми мостами: названа схема, которая спасет Киев от транспортного коллапса

Проблема не только в россиянах?

Эксперт подчеркнул, что схема, по которой ездит наземный транспорт Киева, неэффективна. В первую очередь, потому, что она ориентирована на доставку пассажиров к ближайшим станциям метрополитена, который не работает во время воздушных тревог.

"Власти Киева должны просмотреть карту автобусных и троллейбусных маршрутов, в первую очередь, соединяющих правый и левый берег города. Ведь когда метро останавливается, такая схема становится бессмысленной, поскольку нет никакого смысла подвозить людей к неработающим станциям", — пояснил Гречко.

На дорогах Киева образовались огромные пробки

Как решить проблему?

Среди вариантов решения этой проблемы эксперт, в частности, предлагает изменить конечные остановки на маршрутах общественного транспорта. Это нужно сделать так, чтобы автобусы из спальных районов на левом берегу сразу ехали на правый, а не останавливались у ближайшей станции метро.

"То есть пассажир садится в автобус в своем районе и доезжает на правый берег без остановок у станций метро. Это позволило бы отчасти компенсировать отсутствие подземки. Для жителей левого берега путь на правый лежит через мосты, движение по которым сейчас ограничено", — пояснил Гречко.

В то же время он подчеркнул, что просто изменить маршруты мало. Ведь, если транспорт будет двигаться в общем потоке, это создаст лишь пробки на дорогах. Именно поэтому необходимо также создать отдельные полосы для общественного транспорта, которые от нарушителей будут охранять патрульные полицейские.

"Можно запустить больше автобусов с левого на правый берег, но они просто будут стоять в пробках. Водители частных авто, очевидно, будут нарушать и выделенная полоса превратится в еще один ряд в общей пробке. Эти полосы нужно защищать от нарушителей, чтобы автобусы и троллейбусы проезжали быстро и без проблем", — резюмировал Гречко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный эксперт Олег Стариков заметил опасную деталь в российской атаке на Южный мост в Киеве.