От "Шахедов" до баллистики: чем Россия может атаковать Киев, Харьков, Одессу и Львов этой зимой

Сможет ли ПВО отразить зимние массированные атаки России.

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Россия может зимой усилить удары по самым большим городам Украины. Как пишет Financial Times, Владимир Зеленский и украинские и европейские чиновники считают, что среди приоритетных целей РФ могут оказаться Киев, Харьков и Одесса, а также Львов — из-за его значения как важного логистического узла возле польской границы.

"Телеграф" проанализировал, каким оружием Россия может бить по этим городам, какое из него имеет достаточную дальность и почему сама возможность достичь цели еще не означает, что удар обязательно будет нанесен.

Россия может изменить тактику ударов

По данным Financial Times, Москва готовится усилить атаки на крупнейшие украинские города зимой. Речь идет не только об отдельных ударах, а о возможной попытке изолировать крупные города от остальной страны.

При этом здесь важно разделять две вещи. Информация разведки о возможных планах России — это одно, а технические возможности ее ракет и дронов — совсем другое.

По дальности значительная часть российского дальнобойного арсенала потенциально позволяет бить по всем четырем городам. Но конкретная возможность удара зависит от модификации оружия, района запуска, маршрута и типа носителя.

Основные системы

Shahed-136 / "Герань-2" — 1 000–2 500 км

Shahed-136 остается одним из главных инструментов массированных российских атак по Украине. По оценке CSIS, этот беспилотник может преодолевать от 1 000 до 2 500 км, тогда как для Shahed-131 называют дальность 700–1 000 км.

Россия активно использует эти дроны в войне против Украины, а также производит собственные варианты под названием "Герань".

При такой дальности Киев, Харьков, Одесса и Львов географически находятся в пределах возможностей Shahed-136.

С Shahed-131 ситуация зависит от того, где именно происходит запуск. Его максимальная оцениваемая дальность составляет около 1 000 км, поэтому относительно конкретного города большое значение имеет точка старта.

Shahed-238 / "Герань-3" — примерно 1 000–2 000 км

Отдельно стоит упомянуть реактивные версии Shahed. Для Shahed-238 в открытых источниках указывают дальность примерно 1 000–2 000 км.

При этом характеристики разных версий отличаются. Для отдельных российских вариантов "Герань-3" также называли другие показатели.

Скорость такого дрона значительно выше, чем у классического Shahed. В зависимости от модификации она составляет примерно 300–600 км/ч.

Появление более быстрых беспилотников стало отдельным вызовом для украинской ПВО. В сентябре 2026 года сообщалось о применении Россией реактивных дронов со скоростью до 600 км/ч.

Баллистические ракеты

Iskander-M — 400–500 км, до 500 км

В случае с баллистическими ракетами важна не только их максимальная дальность. Не менее важно, из какого района осуществляется запуск.

Iskander-M — российская наземная баллистическая ракета, дальность которой оценивают в 400–500 км.

Именно из-за географической близости к России Харьков остается особенно уязвимым для такого типа вооружения. Киев также может находиться в зоне потенциального применения Iskander-M, если пусковая расположена в соответствующем районе.

Для Одессы и Львова ситуация другая: возможность применения Iskander-M по этим городам зависит от того, где именно размещена пусковая установка.

KN-23 — до 690 км

Россия также использует в войне против Украины северокорейские баллистические ракеты. Среди них — KN-23, максимальную дальность которой оценивают примерно в 690 км.

При этом большая боевая нагрузка может влиять на дальность полета, поэтому этот показатель не стоит воспринимать как неизменный для любого запуска.

KN-24 — около 410 км

KN-24 — другая система, поэтому ее не стоит объединять с KN-23. Ее максимальную дальность оценивают примерно в 410 км.

Для обеих ракет возможность удара по конкретному городу зависит от того, откуда осуществляется запуск.

Крылатые и гиперзвуковые ракеты

Kalibr — 1 500–2 500 км

Kalibr — морская крылатая ракета, предназначенная, в частности, для ударов по наземным целям. Ее дальность оценивают в 1 500–2 500 км.

Этого достаточно, чтобы при соответствующем районе запуска ракета могла достичь Киева, Харькова, Одессы и Львова.

Для Одессы Kalibr представляет отдельную угрозу еще и из-за возможности запуска ракет с морских носителей.

"Оникс" — около 300 км

У "Оникса" дальность значительно меньше. На стандартной траектории она составляет около 300 км, а на низковысотной — примерно 120 км.

Поэтому здесь особенно важно учитывать место запуска. Для Одессы и других районов юга Украины эта система представляет большую угрозу из-за географического расположения региона и возможности запуска с морского направления.

"Циркон" — до 1 000 км

Для "Циркона" в открытых источниках указывается дальность до 1 000 км.

С заявленной дальностью "Циркон" потенциально может применяться против Киева, Харькова, Одессы и Львова. Но и здесь конкретная возможность удара зависит от района запуска.

Авиационные ракеты

Х-69 — около 400 км

С авиационными ракетами все немного сложнее, поскольку самолет может подлететь к нужному району и уже оттуда запустить ракету. Поэтому считать дальность Х-69 просто от российской границы не совсем правильно. В открытых оценках дальность этой ракеты составляет около 400 км.

Х-101 — 2 500–2 800 км

Х-101 — одна из главных российских дальнобойных авиационных крылатых ракет. Ее дальность оценивают в 2 500–2 800 км.

При таких характеристиках Киев, Харьков, Одесса и Львов находятся в зоне ее потенциального применения.

Х-47М2 "Кинжал" — 1 500–2 000 км

Дальность "Кинжала" оценивают в 1 500–2 000 км. Но, как и в случае с Х-69, здесь важна не только дальность самой ракеты. "Кинжал" запускают с самолетов-носителей, поэтому реальная география удара зависит также от того, где перед пуском находится самолет.

С заявленной дальностью Киев, Харьков, Одесса и Львов находятся в потенциальной зоне применения "Кинжала".

"Орешник" — отдельная категория

Дальность "Орешника" оценивают в 3 500–5 470 км. Это мобильная баллистическая ракета средней дальности, поэтому с заявленными характеристиками она способна достичь всех четырех городов.

При этом "Орешник" — не то оружие, которое стоит ставить в один ряд со средствами для массированных ударов. Это значительно более дорогая система, которую рассматривают как отдельный и более специфический вид вооружения.

Дальность российского вооружения. Инфографика ИИ: "Телеграф"

Что это значит для каждого города

Киев

От Киева до ближайшего участка российской границы — около 200 км. При этом это расстояние не ограничивает перечень дальнобойного оружия, которое Россия потенциально может применить по столице. Среди него — Shahed-131/136 и их реактивные версии, Х-69, Х-101, "Кинжал", Kalibr и "Циркон". Баллистические ракеты также могут применяться по Киеву, однако в этом случае многое зависит от того, откуда именно осуществляется запуск.

Расстояние от Киева до ближайшей границы с Россией. Фото: Карта Deep State

Харьков

Харьков расположен ближе всего к российской границе — примерно в 30–40 км. Именно поэтому для города особенно актуальной остается угроза баллистических ракет, в частности Iskander-M и KN-23/KN-24. Из-за небольшого расстояния время от запуска до удара может быть очень коротким.

При этом Харьков остается и в зоне досягаемости Shahed и дальнобойных крылатых ракет.

Расстояние от Харькова до ближайшей границы с Россией. Фото: Карта Deep State

Одесса

Одесса расположена примерно в 570 км от ближайшего участка сухопутной границы с Россией. Но для города важно не только сухопутное направление: Одесса имеет выход к Черному морю, что добавляет угрозу со стороны морских носителей.

Поэтому здесь стоит учитывать Kalibr, "Циркон" и "Оникс", а также авиационные ракеты и ударные БПЛА. Для "Оникса" география имеет особое значение из-за его дальности около 300 км.

Расстояние от Одессы до ближайшей границы с Россией. Фото: Карта Deep State

Львов

От центра Львова до ближайшей точки российской границы — около 600 км по прямой линии. Это значительно дальше, чем Киев или Харьков, однако такое расстояние не делает город недосягаемым для дальнобойного вооружения.

Х-101, "Кинжал", Kalibr и дальнобойные ударные БПЛА имеют достаточную дальность для потенциального применения по Львову. Баллистические ракеты также могут представлять угрозу в зависимости от района запуска.

Расстояние от Львова до ближайшей границы с Россией. Фото: Карта Deep State

В то же время дальность оружия не стоит воспринимать как прогноз того, куда именно Россия будет наносить удары. То, что ракета или дрон технически могут достичь города, еще не означает, что их там обязательно применят. Значение имеют место запуска, тип носителя, конкретная модификация оружия, маршрут и ситуация на момент атаки.

Отдельным вызовом зимой может стать сочетание разных видов вооружения. Массовые запуски более дешевых БПЛА способны создавать нагрузку на ПВО, одновременно с ними могут использоваться более быстрые реактивные дроны и дальнобойные ракеты.

Российские ударные дроны при этом продолжают меняться. Речь идет не только об их количестве, но и об усовершенствовании навигации, связи, двигателей и других характеристик.

В частности, 2 октября Владимир Зеленский сообщил, что за одни сутки Россия запустила около 500 дронов, примерно половина из них, по его словам, была реактивной.

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