Тысячи точилок и пачек бумаги: Верховный Суд объявил интересный тендер на миллионы гривен
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В списке 15 наименований разных предметов канцелярии
Верховный Суд Украины намерен потратить свыше 4 млн гривен на закупку канцелярии. Для нужд суда будет закуплена бумага нескольких видов, зажимы для бумаги, ручки-корректоры, маркеры и другое.
Тендер был объявлен 14 июня, а аукцион запланирован на 24 июня, сказано на сайте государственных закупок Prozorro. Сумма тендера составляет 4 081 310 гривен 55 копеек.
Верховный суд планирует на эти средства закупить следующее канцелярское оборудование:
- Бумага для печати (тип 1) – 6 070 пачек.
- Бумага для печати (тип 2) – 12 920 пачек.
- Бумага для печати (тип 3) – 50 пачек.
- Клей-карандаш – 3 555 штук.
- Клейкая лента – 954 штуки.
- Жидкий корректор с кисточкой — 1 777 флаконов.
- Маркеры — 1 431 наборов.
- Карандаш чернографитный — 5 724 штуки.
- Бумажный блок для заметок – 5 724 штуки.
- Ручка шариковая – 2 653 штуки.
- Точилка пластиковая – 1 431 штука.
- Зажим для бумаги (биндер) — 303 пачки.
- Зажим для бумаги (биндер) — 259 пачек.
- Зажим для бумаги (биндер) — 251 пачка.
- Корректор-ручка – 234 штуки.
Срок поставки офисного оборудования до 5 июля 2024 года по адресу г. Киев, ул. Воздушных сил, 28, хотя сам Верховный Суд расположен на улице Пилипа Орлика,8 в Киеве.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что тендер на восстановление Херсонской области выиграла компания, которая связана с местной властью. Журналисты провели расследование.