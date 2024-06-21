Тысячи точилок и пачек бумаги: Верховный Суд объявил интересный тендер на миллионы гривен

В списке 15 наименований разных предметов канцелярии

Верховный Суд Украины намерен потратить свыше 4 млн гривен на закупку канцелярии. Для нужд суда будет закуплена бумага нескольких видов, зажимы для бумаги, ручки-корректоры, маркеры и другое.

Тендер был объявлен 14 июня, а аукцион запланирован на 24 июня, сказано на сайте государственных закупок Prozorro. Сумма тендера составляет 4 081 310 гривен 55 копеек.

Верховный суд планирует на эти средства закупить следующее канцелярское оборудование:

Бумага для печати (тип 1) – 6 070 пачек.

Бумага для печати (тип 2) – 12 920 пачек.

Бумага для печати (тип 3) – 50 пачек.

Клей-карандаш – 3 555 штук.

Клейкая лента – 954 штуки.

Жидкий корректор с кисточкой — 1 777 флаконов.

Маркеры — 1 431 наборов.

Карандаш чернографитный — 5 724 штуки.

Бумажный блок для заметок – 5 724 штуки.

Ручка шариковая – 2 653 штуки.

Точилка пластиковая – 1 431 штука.

Зажим для бумаги (биндер) — 303 пачки.

Зажим для бумаги (биндер) — 259 пачек.

Зажим для бумаги (биндер) — 251 пачка.

Корректор-ручка – 234 штуки.

Срок поставки офисного оборудования до 5 июля 2024 года по адресу г. Киев, ул. Воздушных сил, 28, хотя сам Верховный Суд расположен на улице Пилипа Орлика,8 в Киеве.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что тендер на восстановление Херсонской области выиграла компания, которая связана с местной властью. Журналисты провели расследование.