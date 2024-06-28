Мільйони на благоустрій під час війни: у Кривому Розі скандал через траву

Понад половина грошей буде витрачена на два райони міста

У Кривому Розі влада збирається витратити мільйони на благоустрій під час повномасштабної війни. Йдеться про тендери на суму майже у 8 мільйонів гривень, які збираються витратити на покіс трави у різних районах міста.

Про це повідомляє "Перший Криворізький". Тендери були опубліковані на сайті Prozzoro.

У Кривому Розі оголосили тендери на покіс трави на 8 млн грн

Загальна сума тендерів на покіс трави складає 7 мільйонів 941 тисяча 210,75 гривні. Як виявили журналісти, в одному з районів на цю послугу оголосили одразу два тендери.

Скільки збираються витратити на покіс трави у різних районах Кривого Рогу:

Зазначимо, що у переліку вказана очікувана вартість. Реальна сума є нижчою, бо на аукціоні виграє найбільш вигідна пропозиція.

Інфографіка "Перший Криворізький"

Що стосується інших районів міста, то там про суми на покіс трави відповідали у листах на запити журналістів. Так, у Довгинцівському району на це виділили 442 000 гривень.

У Металургійному районі на покіс трави витратять 319 287,75 гривні. Про це журналістам повідомив заступник голови Металургійної райради Едуард Данильченко.

Понад два мільйони гривень витратять на покіс трави в Інгулецькому районі. На ці послуги виділили 201 000 1,50 гривень, про що йдеться у листі-відповіді виконуючого обов’язків голови Інгулецької райради Дмитра Коростельова. Тобто, на покіс трави в одному районі витратять 25% від загальної суми для міста.

Відповідь Коростельова

"Телеграф" раніше повідомляв, що Верховний суд оголосив тендер на 4 млн грн. За ці гроші хочуть закупити канцелярію.