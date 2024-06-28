Мільйони на благоустрій під час війни: у Кривому Розі скандал через траву
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Понад половина грошей буде витрачена на два райони міста
У Кривому Розі влада збирається витратити мільйони на благоустрій під час повномасштабної війни. Йдеться про тендери на суму майже у 8 мільйонів гривень, які збираються витратити на покіс трави у різних районах міста.
Про це повідомляє "Перший Криворізький". Тендери були опубліковані на сайті Prozzoro.
У Кривому Розі оголосили тендери на покіс трави на 8 млн грн
Загальна сума тендерів на покіс трави складає 7 мільйонів 941 тисяча 210,75 гривні. Як виявили журналісти, в одному з районів на цю послугу оголосили одразу два тендери.
Скільки збираються витратити на покіс трави у різних районах Кривого Рогу:
- Покровський ― 116 454 гривень (покіс трави на об’єктах благоустрою) та 790 746 гривень (на територіях загального користування);
- Тернівський ― 814 400 гривень;
- Центрально-Міський ― 1 243 929,68 гривні;
- Саксаганський ― 1 863 413,70 гривень (за офіційними документами загальна сума витрат на покіс трави разом з цим тендером складає 2 209 154,60 гривень).
Зазначимо, що у переліку вказана очікувана вартість. Реальна сума є нижчою, бо на аукціоні виграє найбільш вигідна пропозиція.
Що стосується інших районів міста, то там про суми на покіс трави відповідали у листах на запити журналістів. Так, у Довгинцівському району на це виділили 442 000 гривень.
У Металургійному районі на покіс трави витратять 319 287,75 гривні. Про це журналістам повідомив заступник голови Металургійної райради Едуард Данильченко.
Понад два мільйони гривень витратять на покіс трави в Інгулецькому районі. На ці послуги виділили 201 000 1,50 гривень, про що йдеться у листі-відповіді виконуючого обов’язків голови Інгулецької райради Дмитра Коростельова. Тобто, на покіс трави в одному районі витратять 25% від загальної суми для міста.
"Телеграф" раніше повідомляв, що Верховний суд оголосив тендер на 4 млн грн. За ці гроші хочуть закупити канцелярію.