Как выглядит жилая многоэтажка в Кривом Роге после удара РФ (первые фото)

Уже известно о 6 пострадавших

Накануне Рождества, 24 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщают власти города, в результате атаки поврежден четырехэтажный жилой дом в оживленном районе города.

Фото последствий атаки опубликовал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. На данный момент известно о 6 пострадавших.

"Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге. Накануне Рождества, когда семьи готовились к Сочельнику. Страна-террорист в очередной раз показала свои истинные ценности: атаки на мирные города! Известно о 5 раненых.

В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных российских атак. Террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы", — написал Лубинец.

Как сообщают местные власти, количество пострадавших в Кривом Роге возросло до шести человек. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

На месте работают все экстренные службы города. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал о прошедшей ракетной атаке на Кривой Рог 20 декабря. Поврежден был двухэтажный дом, но, к счастью, обошлось без жертв.