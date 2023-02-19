"Доживает последние дни". Брюс Уиллис, Джек Николсон, Анни Жирардо и другие кинозвезды с деменцией

Пять знаменитых актеров, которым была диагностирована болезнь Альцгеймера

Состояние 70-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса, которому диагностировали неизлечимое заболевание — лобно-височную деменцию, стремительно ухудшается. Его дочь Румер рассказала, что отец все чаще не узнает ее, когда женщина приходит в гости. Известно, что Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом, где вместе с ним 24 часа в сутки и 7 дней в неделю находится команда медиков и помощников. Семья Уиллиса понимает, что звезда доживает последние дни, и уже готовится к худшему.

"Крепкий орешек" — не первая знаменитость, которую поразила болезнь Альцгеймера, как еще называют деменцию. "Телеграф" предлагает вспомнить других кинозвезд, чья карьера и жизнь закончилась таким же печальным образом.

Робин Уильямс

Первой киноролью Робина Уильямса стал морячок Попай

Прогрессирующая деменция стала причиной самоубийства американского актера Робина Уильямса (мы писали об одном из лучших фильмов с его участием, "Короле-рыбаке"). Знаменитому комику, который сделал впечатляющую карьеру драматического актера, было всего 63 года.

В 1970-х он смог избавиться от кокаиновой зависимости и бросил пить, но последние несколько лет боролся c тяжелой депрессией. По словам вдовы актера, Робин знал, что умирает: деменция с тельцами Леви оставляла ему, в лучшем случае, три года жизни. Хотя полноценной жизнью это сложно назвать: актера мучили галлюцинации, провалы в памяти, проблемы с речью и координацией движений. К депрессии добавилась паранойя, еще один симптом деменции. В итоге Уильямс предпочел самоубийство медленному угасанию.

В фильме "Этим утром в Нью-Йорке" он сыграл роль человека, которому осталось жить полтора часа. На вопрос журналиста, что бы сделал сам актер, если бы узнал, что ему осталось жить 90 минут, Робин Уильямс ответил, что просто побыл бы со своими детьми и женой, "сделавшей мою жизнь удивительной".

Джек Николсон

Печальная ирония: у актера, прославившегося ролями безумцев, "ушел разум"

Накануне Нового, 2022-го, года стали известны причины, по которым легендарный Джек Николсон вот уже 10 лет не снимался в кино, а в последние годы перестал появляться на публике. Точнее, причина одна – тот самый диагноз.

Тревожные звоночки появлялись и раньше. Так, в 2018 году стало известно, что актер отказался от главной роли в голливудском римейке "Тони Эрдмана", одной из лучших немецких комедий последних лет. Друзья объясняли такое странное решение актера-работоголика проблемами с памятью, которые якобы возникли у Николсона: 80-летний Джек банально не мог запомнить свои реплики из сценария. Жестокая правда заключалась в том, что кинозвезда доживает "печальные последние дни" в своем особняке в Лос-Анджелесе. Близкий друг Николсона рассказал журналистам, что Джек "больше не выходит из дома", а его сын и дочь берут на себя обязанности по уходу. Как всеобщему любимцу, Николсону оказывают поддержку все его соседи по Голливудским холмам.

"Физически он в порядке, но его разум ушел. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, уходит таким образом", – резюмировал друг актера.

Анни Жирардо

В 1960 году Жирардо снялась в своем самом знаменитом фильме "Рокко и его братья"

Один из символов французского кино Анни Жирардо угасала от деменции последние пять лет жизни. Актриса бравировала своими годами, отрицая пластическую хирургию и выкуривая по паре пачек крепчайшего "Житана" в день. И, конечно же, продолжала сниматься на восьмом десятке в таких провокационных картинах, как "Пианистка" Михаэля Ханеке.

Впервые болезнь проявила себя в 1998 году, когда Жирардо забыла свой текст прямо во время спектакля. Со временем на странности и поведение пожилой актрисы обратила внимание ее дочь, тоже известная актриса Джулия Сальватори – и настояла на обследовании. После того, как в 2006 году Сальватори и внучка Жирардо сделали диагноз актрисы достоянием общественности, она снялась еще в одном полнометражном фильме и сериале. Несмотря на прогрессирующую болезнь, Жирардо продолжала выходить на съемочную площадку – якобы теряющая память звезда преображалась, когда слышала команду "Мотор!". Кроме того, она написала книгу воспоминаний "Уходя, возвращайся".

Но память покинула Анни Жирардо, к сожалению, безвозвратно – по словам родных, последний год жизни, проведенный в специальной клинике, она никого не узнавала и даже не помнила о том, что была кинозвездой.

Рональд Рейган

Роль президента США стала главной для актера Рейгана

После того, как киноактер и 40-й президент США Рональд Рейган, переживший к своим 83 годам пять онкологических операций, сообщил общественности о своем диагнозе, ему повезло прожить с деменцией еще 10 лет. Правда, злые языки утверждали, что у Рейгана первые признаки болезни наблюдались еще во время президентской каденции.

Несмотря на то, что болезнь с годами усугублялась, Рейган продолжал вести активный образ жизни. До того как 89-летний экс-президент сломал бедро, он каждый день гулял в парке, играл в гольф, загорал на пляже и даже заходил в свой офис.

Болезнь такого состоятельного и могущественного человека, как Рейган, оказалась во благо многим другим американцам, страдающим от деменции. В то время, как президент полностью проигнорировал эпидемию СПИДа (Рейган признал эту проблему только в 1986 году, когда более 20 млн американских граждан успели умереть от "чумы ХХ века"), к собственной деменции он отнесся со всей серьезностью. Так, в 1995 году при Альцгеймеровской ассоциации был основан Исследовательский институт имени Рональда и Нэнси Рейган, в который семья пожертвовала немалые средства.

Шон Коннери

До появления на экранах Дэниела Крейга Коннери оставался непревзойденным 007

Когда первый (и, по мнению многих фанатов Бондианы, лучший) исполнитель роли Джеймса Бонда — Шон Коннери умер 30 октября 2020 года, его вдова Мишелин Рокбрюн рассказала правду о последних двух годах жизни актера. По ее словам, болезнь достигла той стадии, когда Коннери уже не мог общаться с близкими, он был измучен и хотел только одного – "ускользнуть без лишней суеты". Судьба оказалась благосклонной к актеру: он умер во сне.

Моряк, профессиональный бодибилдер (третье место на конкурсе "Мистер Вселенная"-1953), обладатель первого дана по киокушинкай-карате и страстный игрок в гольф, Коннери отличался богатырским здоровьем. Только в 79-летнем возрасте он впервые пожаловался на проблемы с сердцем – что не мешало ему оставаться знатоком хорошего виски и тонких вин. Но перед деменцией беззащитны все. Последние годы жизни Шон Коннери провел на Багамских островах, где у него был свой дом в Нассау.

После его смерти вдова, с которой актер прожил 45 лет, передала 1 млн долларов фонду, оказывающему поддержку страдающим от болезни Альцгеймера.

