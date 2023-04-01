3 комедийных сериала на выходные. Писатель в кризисе, неудачница в поисках любви и женский вариант "Во все тяжкие" (видео)

Смотрим "Блудливую Калифорнию", "Дрянь" и "Косяки"

Чтобы хотя бы ненадолго помочь вам отвлечься от обстрелов и отключений электроэнергии – и получить немного положительных эмоций, "Телеграф" в который раз собрал для вас три комедийных сериала на выходные. Кстати, все они доступны в украинской озвучке. Главное, не забывайте зарядить ваши ноутбуки и планшеты!

"Блудливая Калифорния" (Californication) 2007-2014

История Нью-Йоркского писателя Хэнка Муди, который ради экранизации одной из своих книг перебрался в Лос-Анджелес, где вся его жизнь пошла кувырком: любимая женщина уходит к другому, новые книги не пишутся, к тому же море голливудских соблазнов подтачивает творческий потенциал и без того пребывающего в перманентном кризисе автора – да еще и слабоватого в моральном отношении.

Очень обаятельный симбиоз семейного "телемыла" и плутовской комедии о чертовски обаятельном писателе и бабнике, не способном пропустить ни одной юбки (но который при этом пытается склеить собственный брак), мог бы стать очередными драмеди-сериалом, каких немало, если бы не исполнитель главной роли. Дэвид Духовны ("Секретные материалы") начинал как писатель, так что он довольно убедителен на экране не только в любовных похождениях, но и в очень остроумных диалогах.

Как и большинство суперпопулярных телешоу, "Блудливую Калифорнию" растянули как минимум на один сезон дольше, чем следовало бы, но первые четыре сезона однозначно вошли в условный "золотой фонд" сериалов, а цитаты давно ушли в народ. Но сериал однозначно не рекомендуется зрительницам, которые придерживаются феминистских взглядов.

"Дрянь" (Fleаbag) 2016-2019

Женский ответ "Блудливой Калифорнии" и прочим сексистским сериалам живописует будни современной обитательницы Лондона, одинокой тридцатилетней "оторвы", которая, кажется, забыла повзрослеть в поисках хорошего секса и личного счастья.

Сериал "Дрянь" вырос из моноспектакля Фиби Уоллер-Бридж ("Прощай, Кристофер Робин"), актрисы, сценаристки и по совместительству супруги режиссера и драматурга Мартина Макдонаха ("Банши Инишерина"). Чем, наверное, и объясняются постоянные обращения героини, ломающей "четвертую стену", напрямую к зрителям – прием, ставший для британских телешоу уже затертым штампом.

В остальном это очень смешной, циничный и неполиткорректный рассказ об одиночестве и взаимоотношениях с окружающим миром.

"Косяки" (Weeds) 2005-2012

Комедийный сериал о домохозяйке с лицом Мэри-Луиз Паркер ("Пули над Бродвеем"), которая после смерти мужа вынуждена торговать "травой", чтобы остаться на плаву в богатом калифорнийском пригороде. То есть не просто обеспечить двух детей-подростков, но еще и продолжать жить в огромном доме, оплачивать услуги служанки и пить по вечерам красное калифорнийское.

История, которая начинается как легкий ситком, от эпизода к эпизоду становится все более саркастической, сатирически переосмысливая ценности американского среднего класса: такая себе "линчевская деревенька", где за благопристойными фасадами притаились в шкафах многочисленные скелеты.

Сейчас, конечно же, этот "Во все тяжкие" в женском варианте кажется несколько архаичным: за полтора десятилетия правила игры изменились кардинально, и на фоне таких сериалов, как "Озарк", "Косяки" выглядят старомодным шоу. Но именно эта легкость и даже легкомысленность делают его привлекательным для тех зрителей, которые устали от брутальности сериалов нового поколения. И потом, это в самом деле смешно.

