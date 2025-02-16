"Реал" - "Ман Сити": букмекеры дали прогноз не центральный матч стыкового раунда Лиги чемпионов

Королевский клуб ближе к плей-офф ЛЧ, чем Горожане

Букмекеры определили фаворита в центральном поединке стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити".

Сливочные являются фаворитами в противостоянии с Горожанами. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность победы мадридцев в домашней игре в 52%, а успех гостей — в 26%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Ман Сити"

Favbet: (победа "Реала" 1,85 — ничья 4,30 — победа "Ман Сити" 3,75)

William Hill: (1,80 — 4,33 — 3,80)

Bwin: (1,80 — 4,33 — 3,70)

Игра "Реал" — МС состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире в Украине. В первой встрече Сливочные одержали гостевую победу со счетом 2:3.

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Реал"

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в пятницу, 21 февраля, в Ньоне (Швейцария).

Добавим, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов, донецкий "Шахтер", не сумел квалифицироваться в плей-офф, заняв 27-е место в основном этапе. В последнем туре Горняки уступили "Боруссии" Д (1:3).