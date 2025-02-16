На Львовщине мужчина избил своего знакомого гидравлическим шлангом: как его наказал суд

Нападавший искренне раскаялся в содеянном

Во Львовской области мужчина избил человека гидравлическим шлангом. Суд вынес решение по данному делу, а сам нападавший раскаялся и признал свою вину.

Информация об этом была опубликована в Реестре судовых решений. Там отмечено, что инцидент случился в марте 2024 года, а решение было вынесено в феврале этого года.

Так, в тот день между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в результате чего один из них умышленно нанес один удар гидравлическим шлангом по голове. Пострадавший упал на твердую поверхность дороги, а его оппонент нанес ему многочисленные удары кулаком правой руки и гидравлическим шлангом по разным участкам тела.

Допрошенный в судебном заседании нападавший свою вину в совершении уголовного проступка, предусмотренного полностью, признал. Он также указал, что имел с потерпевшим на протяжении длительного времени плохие отношения. При этом он искренне раскаивается в содеянном.

Суд установил, что вина обвиняемого в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1ст.125 УК Украины (причинение умышленного легкого телесного повреждения) доказана полностью.

Нападавшему назначили наказание в виде штрафа в размере — 50 (пятидесяти) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Вознесенске Николаевской судили мужчину, который нанес сожителю матери удар кулаком, а затем укусил его за палец.