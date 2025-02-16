Вы можете быть татарского рода: какие украинские фамилии об этом свидетельствуют

История Украины тесно переплетена с историей крымских татар

Фамилии многих украинцев могут иметь происхождение, связанное с другими народами. Неудивительно, ведь история нашей страны тесно переплетена с историей соседних государств и народов. А некоторые из них, в частности, крымские татары, являются коренными в Украине.

Общество украинских родоводов "Рідні" рассказывает, где в Украине живут люди с фамилиями татарского происхождения.

Рассмотрим пять фамилий — Ахметов, Байрак, Караев, Тугай и Сафаров.

Ахметов

Сегодня в Украине проживает 306 человек с этой фамилией. Они живут практически во всех областях страны, но больше всего их насчитывается в Крыму, Киеве, Одессе, Донецке, Запорожье, Днепре и Харькове.

Байрак

В Украине живет 1419 человек с фамилией Байрак. Их также можно встретить почти по всем областям, чаще всего они встречаются в Днепропетровской и Запорожской областях.

Караев

Сейчас в Украине живет 315 человек с фамилией Караев. Больше всего носителей фамилии — в Крыму, но они также живут в Киеве и на востоке Украины.

Тугай

Людей с фамилией Тугай в Украине насчитывается 962 человека. Они живут в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Сафаров

По данным исследователей, количество людей с фамилией Сафаров в Украине составляет 513 человек. Их можно встретить по всей территории страны. Живут они в таких городах, как Киев, Харьков, Днепр и так далее.

Ранее "Телеграф" писал, о фамилиях с атмосферой зимы. Известно, сколько украинцев могут похвастаться такими.