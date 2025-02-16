Известная российская фигуристка опозорилась на ТВ (видео)

Похоже, бывшую спортсменку пустили на главный российский канал из-за поддержки Путина, а не из-за профессиональных качеств

Популярная российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова вновь угодила в скандал из-за своей работы ведущей на Первом канале РФ. Накануне экс-спортсменка опозорилась в прямом эфире.

Загитова опять выдала эпичную фразу, на этот раз во время флеш-интервью с фигуристом Марком Кондратюком. Об этом сообщает Sport24.ru.

Между Загитовой и Кондратюком произошел забавный диалог, который в сети уже назвали "тарантиновским", а в Интернете лишь посмеялись над фигуристкой, которая является дипломированным журналистом.

— Я сегодня видишь какая серьезная.

— Очень красивая ты…

— Спасибо.

— Серьезная учительница…

— Да. Тебя отпороть? У меня есть ремешок.

— БДСМ какой-то (смеется).

— Ладно, тебя не за что сегодня пороть, — сказала Загитова.

"Речь Алины, конечно, — это просто позор. Девочку нельзя выпускать на главном канале страны с такой дикцией.

Надо учить артикулировать, не жевать язык и непременно вытащить изо рта все лишнее", — подытожил паблик "Тулуб Тутберидзе".

Ранее Загитова не смогла ответить на вопрос журналистки о названии своей дипломной работы. Добавим, что в сентябре 2024 года Алина показалась на контрольных прокатах в России в нелепом наряде.

Напомним, Загитова официально поддержала президента РФ Владимира Путина на прошлых президентских выборах в России. После этого Алина попросила у главы Кремля миллионы на свое ледовое шоу.