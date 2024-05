Меньше шансов пройти в грандфинал на Евровидении 2024: какая страна аутсайдер в рейтинге букмекеров

Первый полуфинал Евровидения состоится 7 мая

В этот вторник, 7 мая, состоится первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 года. Ставки букмекеров о победе постоянно меняются. Первое место делят Хорватия и ее представитель Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim и Украина — alyona alyona и Jerry Heil (Teresa & Maria) с коэффициентом 96%.

Последнее место букмекеры пророчат Исландии и ее представительнице Hera Björk с песней "Scared of Heights". Она занимает 15 место с коэффициентом только 11%. Предпоследнюю строчку заняла Молдова и ее представительница Natalia Barbu с песней "In the Middle" (18%). Об этом пишет eurovisionworld.

Фото: eurovisionworld

В первом полуфинале 7 мая выступят 15 участников. Украина выйдет на сцену под номером "5". Участники выступят в следующем порядке:

1. Кипр

2. Сербия

3. Литва

4. Ирландия

5. Украина

6. Польша

7. Хорватия

8. Исландия

9. Словения

10. Финляндия

11. Молдова

12. Азербайджан

13. Австралия

14. Португалия

15. Люксембург.

Ведущими Евровидение 2024 стали две известные женщины: одна уже была ведущей Евровидения, а вторая это будет делать впервые в жизни. 54-летняя шведская шоувумен и комикеса Петре Меде, а также Малин Аккерман – 45-летняя канадская актриса и модель шведского происхождения.

Напомним, что согласно рейтингам букмекеров победу в грандфинале Евровидения 2024 дерожит Хорватия ( Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim" ) с вероятностью 26%. За ним следует Швейцария ( Nemo — "The Code" ) с коэффициентом 17%. Третье место занимает Украина ( alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria" ).