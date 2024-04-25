Евровидение 2024: организаторы показали главную сцену конкурса (фото)

Изюминка арены - светодиодные кубы, которые двигаются

Организаторы Евровидения-2024 обнародовали фотографии главной сцены международного музыкального конкурса, участие в котором возьмут артисты из 37 стран. На ее строительство и оформление ушло шесть месяцев.

Над ареной работали художник-постановщик Флориан Видер и дизайнер по свету Фредрик Стормби. Кадры обновленной сцены разместили на странице в Instagram.

Арена состоит из движущихся светодиодных кубов и пола. Сцена построена в форме креста и будет расположена в центре зрительного зала. Зрители смогут со всех ракурсов рассмотреть выступление участников.

Сцена состоит из светодиодных кубов. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

Создатели разместили в Malmö Arena более двух тысяч различных светодиодных приборов. В последние месяцы организаторы работали над финальными настройками.

Яркая сцена. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

Добавим, что первый полуфинал состоится 7 мая, второй – 9 мая, а гранд-финал – 11 мая. Представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" выступят в первом полуфинале. Согласно жеребьевке, они выйдут на сцену пятыми. Букмекеры в течение длительного времени пророчили девушкам первое место, однако вскоре прогнозы резко изменились.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украина потеряла второе место в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024 года. Стало известно, кто подвинул Украину вниз в рейтинге букмекеров.