Найменше шансів пройти у грандфінал на Євробаченні 2024: яка країна аутсайдер у рейтингу букмекерів

Перший півфінал Євробачення відбудеться 7 травня

У цей вівторок, 7 травня, відбудеться перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. Ставки букмекерів щодо перемоги постійно змінюються. Перше місце ділять Хорватія та її представник Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim" та Україна — alyona alyona і Jerry Heil ("Teresa & Maria") з коефіцієнтом 96%.

Останнє місце букмекери пророкують Ісландії та її представниці Hera Björk з піснею "Scared of Heights". Вона посідає 15-те місце з коефіцієнтом лише 11%. Передостанній рядок посіла Молдова та її представниця Natalia Barbu з піснею "In the Middle" (18%). Про це пише eurovisionworld.

Фото: eurovisionworld

У першому півфіналі 7 травня виступлять 15 учасників. Україна вийде на сцену під номером "5". Учасники виступлять у такому порядку:

1. Кіпр

2. Сербія

3. Литва

4. Ірландія

Велика Британія

5. Україна

6. Польща

7. Хорватія

8. Ісландія

Німеччина

9. Словенія

10. Фінляндія

11. Молдова

Швеція

12. Азербайджан

13. Австралія

14. Португалія

15. Люксембург.

Ведучими Євробачення 2024, стали дві відомі жінки: одна вже була ведучою Євробачення, а друга це робитиме вперше у житті. 54-річна шведська шоувумен та комікеса Петре Меде, а також Малін Акерман — 45-річна канадська актриса та модель шведського походження.

Нагадаємо, що згідно з рейтингами букмекерів перемогу у грандфіналі Євробачення 2024 отримає Хорватія (Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim") з імовірністю 26%. За ним слідує Швейцарія (Nemo — "The Code") з коефіцієнтом 17%. Третє місце посідає Україна (alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria").