Участница Евровидения 2024 из Израиля Эден Голан оказалась в базе "Миротворца": что о ней известно

Певица долгое время жила в Москве и выступала в оккупированном Крыму

Сегодня, 11 мая, в шведском Мальме пройдет финал песенного конкурса Евровидение 2024. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала, а также рассказывал, где посмотреть видео трансляцию и как голосовать украинцам в финале.

И пока несется скандал вокруг дисквалификации участника из Нидерландов Йоста Кляйна, стало известно еще и о том, что участница из Израиля Эден Голан является фигуранткой украинской базы Миротворец.

Известно, что 20-летняя Эден Голан по матери имеет украинские корни, а ее отец еврей-латыш. При этом большую часть своей жизни певица прожила в Москве. И именно в России девушка начинала свою певческую карьеру. В частности, Эден Голан была участницей российского вокального шоу "Голос" и отбора на детское Евровидение от РФ.

Скриншот с сайта Миротворец

Как выяснили украинские еврофаны, представительница Израиля на Евровидении 2024 Эден Голан числится в базе "Миротворец". Девушка обвиняется в нескольких нарушениях. В частности, за незаконное пересечение границы и коммерческую деятельность в оккупированном Россией Крыму.

При этом стоит отметить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину певица Эден Голан вместе с родителями уехала из России в Израиль. Теперь девушка представляет Израиль на Евровидении в Швеции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о финалистах Евровидения 2024, которые имеют связь с РФ. Там и про выступление в оккупированном Крыму и песня про любовь к России.