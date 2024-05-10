Как проголосовать в финале Евровидения 2024: новые правила и как голосовать украинцам

В этом году правила голосования на Евровидении изменились

В субботу, 11 мая, в шведском Мальме пройдет финал песенного конкурса Евровидение 2024. Соревноваться за победу будут представители 26 стран, которые ранее прошли отбор в первом и втором полуфиналах.

Онлайн-трансляция Евровидения 2024 начнется в субботу, 11 мая, 22.00 по киевскому времени. "Телеграф" писал, где можно будет смотреть онлайн трансляцию конкурса.

Как голосовать в финале Евровидения 2024

В этом году процесс голосования в финале Евровидения изменился. Если раньше линии голосования открывали после последнего выступления участников, то в этом году голосование стартует сразу же, как только первый участник финала выйдет на сцену.

Чтобы проголосовать за своего фаворита, можно использовать приложение Eurovision Song Contest. Также можно отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления своего фаворита.

Кроме того, зрители из стран, которые не участвуют в Евровидении, может проголосовать отдельно в рамках блока "Остальной мир" — почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала.

Где смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2024

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна.

Кроме того, трансляцию с комментариями Тимура Мирошниченко на украинском языке можно будет посмотреть в приложении Дія. Также "Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2024. Полный список стран с порядковым номером выступления.