В России уже готовятся отмечать рекорд хоккеиста, который играет в североамериканской лиге

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев боится, что англосаксы помешают российскому хоккеисту Александру Овечкину побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярном сезоне НХЛ. К слову, легенда хоккея Доминик Гашек призвал фанатов не радоваться данному достижению россиянина

Соответствующий комментарий Матвейчева приводит bookmaker-ratings.ru. Кроме того, депутат выступил против нового праздника в России в честь рекорда Овечкина.

"Господи, ну зачем уж выходным-то? Это будет слишком, у нас в России и так очень много выходных дней.

Конечно, вся страна следит, все очень волнуемся, потому что ожидаем всяких подлостей, какие-то англосаксонские фанаты могут попытаться помешать исполнению этого рекорда", – заявил Матвейчев.

Напомним, на счету Овечкина 889 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, чтобы побить рекорд Гретцки, 39-летнему россиянину осталось забросить шесть шайб. Добавим, что Александр является основателем Putin Team — общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина

Отметим, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Доминика часто оскорбляют в РФ.