Кто хочет личный самолет? В Украине на аукцион выставили лайнер "за копейки"

В рабочем состоянии такой самолет мог бы стоить от 5 миллионов долларов и выше

В Украине любой желающий может приобрести за 3 миллиона гривен личный пассажирский самолет. Впрочем, полетать на нем вряд ли удастся.

Соответствующее объявление об аукционе появилось на сайте "Державніторги". В описании лота указано, что у среднемагистрального лайнера Як-42Д (регистрационный номер EP-QFB) отсутствует один из трех двигателей, а второй снят и находится на хранении.

Согласно данным из описания, самолет рассчитан на перевозку 120 пассажиров, он налетал 7634 летных часа из 15 000 допустимых по паспорту. Однако такие самолеты предназначены к эксплуатации в течение 20 лет, в то время, как этому уже почти исполнилось 22 года. К тому же, последние регламентные работы на нем проводились лишь в 2012 году.

На самолете установлен лишь один двигатель Д-36 из трех, однако его наработка неизвестна. Второй двигатель снят и хранится отдельно — у него 6880 часов наработки из 9000 допустимых по паспорту.

Согласно данным профильных ресурсов вроде AitHistory, можно узнать, что конкретный самолет был выпущен в 1999 году на Саратовском авиационном заводе (РФ). В 2003 году его передали Чехии в качестве компенсации внешнего долга, хотя он продолжал оставаться на хранении в ОАЭ. Уже в 2005 году его выставили на продажу за 12 миллионов долларов и в 2006 он попал в Иран, где его эксплуатировала компания Fars Air Qeshm.

В Украину самолет попал в 2012 году, когда его вывели из эксплуатации и перегнали в Запорожье на хранение. По всей видимости, там он остается до сих пор.

Стоит отметить, что хоть по авиационным меркам этот самолет можно купить "за копейки", однако его ремонт до рабочего состояния может стоить около 1,5 миллиона долларов, если не больше. А если учесть, что самолет уже почти выработал свой ресурс, то наверное выгоднее будет купить новый. Так что, конкретный лот представляет ценность разве что как музейный экспонат.

Ну а если вам хочется купить экзотику чуть дешевле, то на одном из сайтов продают целый танк. Конечно, речь идет не о современной боевой технике, а о старом советском Т-10 1950-х годов выпуска.