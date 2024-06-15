Борьба за трудовую дисциплину свелась к шумным кампаниям и "липовым" отчетам

Смерть 10 ноября 1982 года многолетнего коммунистического лидера СССР Леонида Брежнева многие из партийных бонз (а это в большинстве своем были пожилые люди) восприняли с опаской за свою судьбу. Те, кого еще окончательно не коснулась деменция, чувствовали, что спокойные времена уже в прошлом. Было совершенно ясно, что без нового и запоздалого, как оказалось впоследствии, витка реформ государство медленно, но верно скатывалось в пропасть.

Многолетний протеже и выдвиженец Леонида Брежнева, лидер советской Украины, 64-летний Владимир Щербицкий единственный стоял в холодный день на трибуне Мавзолея без шапки. Он был плотью от плоти член закрытого днепропетровского клана, времена которого уже проходили. И он видел, что его часы начинают отсчет последних лет служения Стране Советов на Печерских холмах. Потому что на смену Брежневу пришел, заранее подготовив трамплин, член Политбюро ЦК КПСС и главное, многолетний председатель КГБ (18 мая 1967-го – 26 мая 1982-го), генерал армии – ни дня не служивший – Юрий Андропов.

Возвращение к сталинским методам

Это был человек, биография которого, несмотря на множество опубликованных книг и документальных фильмов, остается бездонным колодцем мифов и предположений. Родился Юрий-Григорий Андропов 110 лет назад, 2(15) июня 1914 года на станции Нагутская в Ставропольской губернии. Относительно происхождения будущего лидера и сегодня ломают копья исследователи биографии.

Некоторые подчеркивают его еврейское происхождение (по линии матери), хотя документов, которые это подтверждают, нет (а если и были, то бесследно исчезли). Андропов был одним из самых закрытых, осторожных функционеров советской эпохи. И постоянно путался в документах, часто находясь в подвешенном состоянии во время проверок.

Комсомольский билет Юрия Андропова, 1939 год

Человека, который так и не получил высшего образования, в 24 года назначили руководить комсомолом Карело-Финской ССР. Чудом Андропов не попал под каток "Ленинградского дела" в конце 1940-х (его выручил всесильный теоретик-марксист и партфункционер Отто Куусинен).

Работал дипломатом в Дании и Венгрии, где был свидетелем и участником в качестве посла в ВНР событий в Будапеште. На улицах венгерской столицы осенью 1956 года происходила гражданская война – однако попытка свергнуть просталинский режим завершилась поражением из-за вмешательства советских войск, потопивших восстание в крови. Целостность соцлагеря была сохранена…

Будапешт, осень 1956 года

Затем была работа в ЦК КПСС – завотделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран. Назначение главой КГБ в 1967 году происходило после фактического свержения альтернативной брежневской группы молодых функционеров во главе с неосталинистом Александром Шелепиным ("Железным Шуриком") и Владимиром Семичастным – главой КГБ. В 1973 году Андропов уже стал членом политбюро ЦК КПСС, хотя врагов у него хватало; особенно "теплыми" были отношения с главой Совета министров Анатолием Косыгиным и главным идеологом партии Михаилом Сусловым.

Уже на новой работе Андропов начинает постепенно возвращаться к сталинским методам. Из-за главного чекиста тысячи советских граждан были отправлены в лагеря и закрытые больницы (карательная психиатрия). Хотя следует отметить, что Брежнев был гениальным аппаратчиком и назначил Андропову двух заместителей – Семена Цвигуна и Георгия Цинева, которые контролировали каждый шаг своего начальника и докладывали обо всем генеральному секретарю.

Диссиденты и представители национально-освободительных движений в СССР становятся едва ли не главной мишенью Андропова. Именно при его руководстве КГБ начали высылать из страны инакомыслящих и диссидентов. В 1980 году создатель водородной бомбы, а впоследствии активный борец за права человека, академик Андрей Сахаров с женой был выслан в закрытый город Горький, где они находились под постоянным контролем гебистов-филеров.

В 1968 году Андропов был одним из "ястребов", выступивших за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. Также он стал главным инициатором введения советских войск в Афганистан, свержения там режима Хафизуллы Амина в декабре 1979 года и силового разрешения политико-экономического кризиса в Польше в 1980 году.

Месть Андропова

Итак, после смерти Брежнева первым на его загородную дачу в подмосковном Заречье приехал именно Юрий Андропов. Впрочем, некоторые партийные функционеры считали, что на этом посту заменить Брежнева должен был Щербицкий, и впоследствии Андропов им всем это припомнил. Среди них был и секретарь ЦК Андрей Кириленко, его давний враг, который заплакал, когда Андропов в ноябре 1982 года отправил его на пенсию.

Среди пострадавших от тяжелой руки и пронзительного взгляда Андропова был и близкий друг семьи Брежневых Николай Щелоков. Дела о коррупции в МВД, которое он возглавлял, привели к громким отставкам и арестам. 13 декабря 1984 года исключенный из партии, лишенный всех наград, кроме боевых, уже бывший генерал армии Щелоков застрелился из охотничьего ружья.

Уже через день после смерти Брежнева, 12 ноября 1982 года, на пленуме ЦК КПСС Андропова избрали генеральным секретарем. А через полгода, 16 июня 1983-го, он занял и должность главы президиума Верховного Совета СССР.

Советский и российский политический деятель, один из архитекторов предстоящей "перестройки" Александр Яковлев писал: "План Андропова относительно спасения социализма, если судить по его высказываниям, заключался в следующем: в стране вводится железная дисциплина сверху донизу, координированно идет разгром инакомыслящих, борьба с коррупцией и номенклатурой, которая заелась, под строгим контролем происходит умеренное перераспределение. Убираются из номенклатуры все, кто неугоден КГБ… Меня, например, поразило его предложение "О лицах, представляющих особую опасность для государства в условиях военного времени". Андропов заранее готовил списки для арестов и лагерей".

На международной арене Андропов первоначально придерживался либеральной линии (так называемая разрядка международной напряженности в противостоянии со странами Запада и НАТО). Однако кремлевский "ястреб" показал когти, когда 1 сентября 1983 года советский истребитель над Сахалином сбил южнокорейский Boeing-747 – все 269 пассажиров и членов экипажа погибли.

Он продолжил бесперспективное для СССР с экономической точки зрения соревнование с западным блоком. Переговоры в Женеве о ядерном и ракетном вооружении были прекращены, и Советский Союз отменил мораторий на развертывание ядерного вооружения средней дальности в Восточной Европе, а также ускорил размещение тактических ракет в ГДР и Чехословакии. Потепление в советско-американских отношениях закончилось.

"С первых дней своего правления Ю. В. Андропов повел себя как жестокий администратор, полагавшийся на принудительные методы воздействия и не собиравшийся способствовать пробуждению какой-либо, в частности хозяйственной, инициативы в обществе. Искренне стремясь подавить криминалитет и уменьшить меру коррумпированности общества, он прибегнул к мерам по "наведению порядка". Но его отдельные решительные действия по этому делу в масштабах всей страны не дали практически никаких результатов.

Все привыкли к шумным формальным кампаниям и показательным "липовым" отчетам. Борьба за дисциплину практически свелась к памятным многим киевлянам облавам в парикмахерских и кинотеатрах с целью выявления людей, не находившихся на своем рабочем месте. Теневая экономика от этого никак не пострадала, а в обществе стало ощущаться нарастание страха", – писал украинский философ и историк Юрий Павленко в книге "Очерк истории Киева".

Гонки на лафетах

У власти Андропов находился 15 месяцев. Он был совершенно больным человеком и умер в Москве 9 февраля 1984 года от тяжелой формы почечной недостаточности.

Новый генсек Константин Черненко на внеочередном пленуме ЦК КПСС сказал: "Недолгий, досадно недолгий, товарищи, срок суждено Юрию Владимировичу Андропову работать во главе нашей партии и государства. Всем нам будет не хватать его. Он ушел из жизни в разгар большой и напряженной работы, направленной на то, чтобы дать мощное ускорение развитию народного хозяйства, преодолеть трудности, с которыми столкнулась страна на рубеже 70—80-х годов.

Но все мы знаем, как много удалось сделать партии за это короткое время, как много нового, плодотворного обрело права гражданства и утвердилось на практике. Продолжим и коллективными усилиями двигать дальше начатую под руководством Юрия Владимировича работу — лучший способ отдать должное его памяти, обеспечить преемственность в политике".

Могила Юрия Андропова в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади Москвы, 2016 год

Гонки на лафетах (известное многим советским людям выражение) продолжились и после смерти Юрия Андропова. Через 13 месяцев – 10 марта 1985 года – умирает совершенно больной 73-летний Константин Черненко.

Начинается эпоха молодого и амбициозного руководителя СССР Михаила Горбачева, которая вскоре получила название "перестройка". Она и поставила последнюю, жирную точку в истории советского государства, развалившегося, как карточный домик. Никакие реформы – ни экономические, ни политические – не спасли государство от неизбежного краха: это было как мертвому припарки.

Страну Советов никто не стал защищать в 1991 году, но и сегодня остаются симпатики не столько уродливой коммунистической, сколько действительно великодержавной российской идеи. Именно они хотят снова повернуть колесо истории. А большая часть мировой общественности никак не поймет, что судьба всего человечества сейчас решается именно на полях кровавых сражений в Украине.