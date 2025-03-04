Миротворцы не помогут. У Трампа сделали заявление о "лучших" гарантиях безопасности для Украины

В Украине нужно создать экономические выгоды для американцев, считает Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Киев должен начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию войны. Он подчеркнул, что конфликт с Россией не может продолжаться до бесконечности.

Об этом он сказал в эфире FoxNews. Политик отметил, что отправление европейских миротворцев в Украину не поможет закончить войну.

"Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать этот конфликт. Сейчас важно сесть за стол переговоров. Мы хотим гарантировать, что Владимир Путин больше не вторгнется в Украину. Но лучшая гарантия безопасности – это создать для американцев экономические выгоды в будущем Украины, а не размещать 20 тысяч военных из какой-то случайной страны, которая не воюет".

Вице-президент подчеркнул, что стабильность Украины должна базироваться не только на военной поддержке, но и на экономических проектах, гарантирующих долгосрочные интересы США в стране.

"Ваша безопасность и экономическая стабильность зависят от того, как будет восстанавливаться Украина. США имеют долгосрочный интерес в этом процессе, но вы не получите его, если приедете в Овальный кабинет, обидите президента и откажетесь выполнять его мирный план", — подчеркнул он.

В то же время Венс упомянул и о политике по другим кризисным вопросам. По его словам, Вашингтон не будет терпеть ядерного распространения, особенно в Иране, что станет одним из ключевых направлений работы администрации Трампа.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Россия согласилась содействовать администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по ядерной программе и поддержке региональных антиамериканских сил.